Überall nur Stereotypen

Bremen - Von Jens Laloire. Trotz Aufklärung, Frauenbewegung und Emanzipation sind Frauen immer noch konfrontiert mit Vorurteilen, Benachteiligung und sexueller Gewalt. Nicht zuletzt sind es die gesellschaftlichen Erwartungen, die sie in ihrer Freiheit einschränken. Sich mit diesen Strukturen von Diskriminierung und Stereotypisierung im Rahmen einer Tanzperformance auseinanderzusetzen, war das Ziel der spanischen Choreografin Marina Mascarell.

Gleich zu Beginn ihrer Performance „Three Times Rebel“ müssen sich die vier Tänzerinnen und ein Tänzer innerhalb eines etwa zwei mal zwei Meter großen Rahmens bewegen. Der Rahmen – der zwar von den Akteuren gehalten wird, sie aber zugleich in ihren Bewegungen einengt – verändert immer wieder die Form, sodass das fünfköpfige Ensemble in einem Pulk eng aneinandergedrückt immer wieder hin- und her schwankt. Mal müssen sie sich strecken oder ducken, mal nach links oder rechts ausweichen, mal vor- oder zurückschwanken – stets sich so verbiegen, wie es der Rahmen vorgibt.

„Bloß nicht aus dem Rahmen fallen!“, heißt das Motto, das für viele Frauen gilt. Der Rahmen, das sind natürlich die gesellschaftlichen Konventionen und nicht zuletzt die medial geprägten Vorstellungen, wie der weibliche Körper geformt zu sein hat, damit er als schön oder sexy gelten darf. Der weibliche Körper steht dementsprechend in mehreren Szenen der Performance im Mittelpunkt. So zum Beispiel, wenn eine Tänzerin von den anderen wie eine Gummipuppe zurechtgebogen und in verschiedene Posen versetzt wird. Da heißt es mal „Brust raus!“ oder „Kinn hoch!“, um angeblich besser auszusehen. Am besten natürlich so wie die sogenannten „Bunnys“, also Pin-up-Girls, des Playboys, die mehrmals verhandelt werden, wenn die unnatürlichen Posen der abgelichteten Frauen nachgestellt und die dazugehörigen Fototexte zitiert werden. Text spielt in „Three Times Rebel“ öfter eine zentrale Rolle. Marina Mascarell hat für ihre Arbeit intensiv recherchiert, zahlreiche Interviews mit Teenagern und Prostituierten geführt, sich mit feministischen Theorien auseinandergesetzt und Kontakt zu Frauenorganisationen aufgenommen. In einigen Sequenzen spürt man diese Auseinandersetzung und den politischen Impuls der Choreografin sehr deutlich, in anderen bleibt der Kontext arg abstrakt. Bei den Textpassagen wird die thematische Verknüpfung zwar stets sehr deutlich, dafür sind diese Passagen teilweise die ästhetisch schwächeren, weil die Akteure stimmlich und darstellerisch deutlich weniger überzeugen als tänzerisch.

Eine Ausnahme bildet eine Szene mit der Tänzerin Chen-Wei Lee, die mit einem Dauerlächeln ein ausdrucksstarkes Solo performt und dabei von einer persönlichen Erfahrung berichtet. Sie erzählt, wie ein Mann sie nachts auf dem Nachhauseweg bedrängt habe, und wie sie, die aufdringliche Anmache freundlich und mit einem Lächeln auf den Lippen erfolglos zurückzuweisen versucht habe. Solange, bis sie endlich begriffen habe, dass sie mit einem Lächeln nicht aus dieser Situation herauskommt.

Diese Erkenntnis könnte der Auftakt für einen Ausbruch, für eine Rebellion sein, doch das im Titel anklingende Rebellische geht dem Stück dann doch ein wenig ab. Einige der dargestellten Szenen sind bedrückend, hinterfragen durchaus geschickt bestimmte Rollenmuster und entlarven allerlei fragwürdige Projektionen auf den weiblichen Körper.

Dabei verharrt die Performance insgesamt jedoch in einer recht gleichmäßigen, teils schon monotonen Stimmung. Das Tempo ist meist eher gedrosselt, manchmal gar schleppend – so richtig dynamisch wird es erst kurz vor Schluss.

Das ist schade, da die fünf Akteure mit ihren tänzerischen Leistungen und ihrem Zusammenspiel vollauf überzeugen. Unterstützt werden sie dabei von den elektronischen Live-Klängen der Musikerin Yamila Ríos, die viel Atmosphäre schafft. Zum Gelingen trägt außerdem das schlichte, aber flexibel einsetzbare Bühnenbild bei. Der Rahmen, der am Anfang die Tänzerinnen einengt, wird immer wieder auseinander- und neu zusammengebaut. Mal werden die Stangen des Rahmens zu einer Art Zeltkonstruktion zusammengesetzt, mal als Speere verwendet, mit denen eine Frau an die Wand gespießt wird, mal dienen sie als riesiges Springseil. Das Springseil bildet das Ende des Abends – man könnte also sagen, der gesellschaftliche Rahmen wurde dekonstruiert und wird nun spielerisch neu gedeutet. Abschließend verweisen die Stangen als Pfeil ins Publikum, eine konkrete Aufforderung zum Handeln.

Mit „Three Times Rebel“ feiert das Festival Baila España einen nicht zwar nicht ganz so famosen Auftakt wie im vergangenen Jahr mit der Performance „Kokoro“, aber auch dieses Mal präsentieren Steptext und das Institut Cervantes erneut an drei Abenden einen spannenden Einblick in den zeitgenössischen Tanz aus Spanien. Nach einem Workshoptag am Samstag schließt das Festival morgen dann mit Sol Picós Produktion „One-Hit-Wonders“.