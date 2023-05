Tschaikowskys „Pique Dame“ im Theater Bremen

Komplizierte Liebe im Geisterhaus: German (Luis Olivares Sandoval) und Lisa (Nadine Lehner). © Jörg Landsberg

Neues vom Erfolgsteam: Petras und Gamzou präsentieren die Oper „Pique Dame“

Bremen – Nach dieser Opernpremiere muss man lange nachdenken, was einen stärkeren Eindruck hinterließ. Die Inszenierung von Armin Petras, die Peter Tschaikows-kys „Pique Dame“ in ein Endzeitdrama verwandelt? Oder die überragend spielenden Bremer Philharmoniker und das starke Gesangsensemble? Egal. Der ungetrübte Jubel im Theater am Goetheplatz spricht für die erlebenswerte Produktion als Gesamtpaket.

Dabei ist diskussionswürdig, was das Team um Regisseur Armin Petras aus Tschaikowskys Oper gemacht hat. Es geht um den Ingenieuroffizier German, der dem Glücksspiel verfallen ist und sich in eine reiche, frisch verlobte Frau verliebt. Wie sich krankhafte Liebe, Spielsucht und Aberglaube vermischen, stellt der Komponist auf eine mitreißende Weise dar.

Armin Petras gelingt das Kunststück, diese Geschichte einigermaßen glaubhaft zu erzählen und zugleich in ein Endzeitszenario nach der Klimakatastrophe zu verwandeln. Zwar deutet Tschaikowsky im Libretto ungewohnte Wetterschwankungen an, doch hat er sicher nicht an einen Weltuntergang gedacht, wenn er Sprünge in Germans Seelenzustand mit Gewittermusik beschreibt.

Spielort: Ein Geisterhaus im Jahr 2060

Der Bremer Regisseur verlegt „Pique Dame“ in das Jahr 2060, um aus der Zukunft heraus auf die Zivilisation und deren Kämpfe um Macht und Liebe zurückzugucken. Julian Marbach hat hierzu ein Geisterhaus auf die Bühne gestellt, das teilweise zerfallen ist und (wie Ruinen im Regenwald) von der Natur zurückerobert wird. Super sind die Videoüberblendungen von Rebecca Riedel, die mit Aufnahmen unter anderem aus der Bremer Botanika für „Dschungelfeeling“ sorgen, wieder einmal unnötig hingegen die Live-Videos.

Oben im Haus lebt die alte Gräfin, die als Mischung aus Esoterikerin und (ehemals) reicher Nostalgikerin immer noch die Menschen beeinflusst. Unten haust ihre Enkelin Lisa, die sich zwar mit dem Fürsten Jelezki verlobt hat, sich aber magisch von German angezogen fühlt. Sie leben in einer kaputten Gesellschaft unter psychisch und physisch deformierten Menschen. Kostümbildnerin Patricia Talacko sowie die Kostüm- und Maskenabteilungen haben ein Sammelsurium an bizarren Gestalten geschaffen, die man aus Science-Fiction-, Mystery- und Endzeitfilmen zu kennen glaubt, und mit tollen Kostümen zugleich Ausflüge in eine Fantasie-Vergangenheit erdacht. „Normale“ Menschen gibt es kaum noch, selbst German und Lisa wirken bisweilen wie kaputte Parodien ihrer Figuren.

An dieser Stelle könnte man über so manche Regieentscheidung diskutieren, zum Beispiel darüber, ob die Überlegung, dass der Aufstieg des Spielorts St. Petersburg viele Menschenleben gekostet hat und nun Untote am Goetheplatz erscheinen, irgendetwas mit „Pique Dame“ zu tun hat. Das Erstaunliche: Es funktioniert. Die Produktion ist so aufwändig und liebevoll gemacht, dass sie trotz der schauerlichen Vorgänge unterhalten kann. Auch die Kürzungen verhelfen zu einem spannungsvollen Theaterabend.

Schaurige Kulisse mit bizarren Figuren: „Pique Dame“. © Jörg Landsberg

Mehr noch: In den vergangenen Jahren konnte man etliche Bremer Produktionen nur mit Hilfe von Gebrauchsanweisungen aus dem Programmheft verstehen, bei „Pique Dame“ ist das nicht notwendig. Ideal auch für Einsteiger, die sich noch nicht so viel mit dieser Oper beschäftigt haben.

Getragen wird die Produktion von einem tollen Sängerensemble. Mit einer überragenden Darstellerin wie Nadine Lehner (Lisa) ist der Erfolg quasi schon sichergestellt. Obgleich ihre Figur zunächst puppenhafte Züge trägt, lässt Lehner zunehmend in Lisas Seele blicken und zeichnet deren Tragik beklemmend nach. Besonders stark ist der Moment, in dem sie fast lebensgefährlich kopfüber vom Balkon hängt, um den unten stehenden German zu berühren, dieses aber nicht schafft – chancenlos ist ihre Liebe. Gesanglich liegt ihr die Partie nicht optimal in der Kehle, doch wie immer singt Lehner konzentriert und fokussiert.

Luis Olivares Sandoval gelingt als German die wahrscheinlich beste schauspielerische Leistung in seiner langen Bremer Zeit. Er sieht ein wenig aus wie Rudolph Mooshammer in einem verunglückten Zirkusdirektorkostüm, doch dieses wie aus der Zeit gefallene Outfit harmoniert mit Germans speziellem Außenseiterverhalten und dessen Obsessionen und Wahnvorstellungen. Oftmals kann Olivares Sandoval seinen wundervoll klingenden Tenor lyrisch geschmeidig einsetzen, wohingegen er sich die dramatischen Momente der Partie, in der er eigentlich nicht richtig besetzt ist, erkämpfen muss.

Tschaikoswkys moderne Art zu komponieren kommt gut zur Geltung

Als Polina lernt man mit Ekaterina Chayka-Rubinstein und ihrem runden Mezzo eine talentierte junge Sängerin kennen, als Gräfin mit Renée Morloc eine der bekanntesten deutschen Opernsängerinnen, die Persönlichkeit und Stimmfarben einbringt. Die beiden Baritone Elias Gyungseok Han (Tomski) und Michal Partyka (Jelezki) entwickeln sich mit bravourösen Gesangsleistungen immer mehr zu Stützen des Bremer Ensembles, zu denen auch in dieser Premiere der engagiert spielende und sowohl kraftvoll wie gekonnt singende Opernchor zählt (Einstudierung: Alice Meregaglia).

Das Beste zum Schluss: Was der ehemalige Theater-Generalmusikdirektor Yoel Gamzou mit den sehr gut disponierten Bremer Philharmonikern an Schätzen in der Partitur entdeckt hat, ist fast ein kleines Wunder. Man spürte, wie modern Tschaikowsky teilweise komponiert hat, wie er Orchestergruppen und Soloinstrumente dazu benutzt, um bestimmte Farben oder Seelenzustände auszudrücken.

Manchmal treibt Gamzou das Geschehen hochenergetisch voran, manchmal baut er mit langsamen Tempi eine besondere Spannung auf. Manchmal gibt er den Sängern auf überragende Weise Luft zum Atmen, manchmal riskiert er mit seinen Vorgaben den Zusammenhalt von Bühne und Orchestergraben. Diese phänomenale Leistung entschädigt dafür, dass die 2017 so hoffnungsvoll gestartete Ära Gamzou durch Corona und das Corona-Management des Bremer Theaters leise zu einem frühen Ende kam. Danke für diese Zugabe!

