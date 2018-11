„Bösland“:  Verurteilter Mörder arbeitet Cold Case seines Lebens auf

Die Tote auf dem Dachboden

Syke - Von Juliane Klug. Bens Leben hat gerade erst begonnen, da ist es in gewisser Weise auch schon zu Ende. Als er 13 Jahre alt ist, wird seine beste Freundin Matilda erschlagen. Der Täter hat ihr mit einem Golfschläger den Kopf zertrümmert. Das tote Mädchen liegt in Bens Armen, als seine Mutter die beiden findet – auf dem Dachboden des Elternhauses, im sogenannten Bösland, das Bernhard Aichners jüngstem Thriller seinen Namen gibt. Für den Mord wird Ben zehn Jahre lang in die Psychiatrie gesteckt.