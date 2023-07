Theaterpreis für die Bremer Shakespeare Company

Von: Katia Backhaus

Prudencia Hart fährt nach Schottland – und von dort in die Unterwelt. © Marianne Menke

Bremen – Die Bremer Shakespeare Company ist für ihre Produktion „Der seltsame Fall der Prudencia Hart“ mit dem Monica-Bleibtreu-Preis ausgezeichnet worden.

Vergeben wurde der Preis bei der Gala der 11. Privattheatertage in den Hamburger Kammerspielen in der Kategorie „Komödie“. Das Stück schildert die abenteuerliche Konferenzreise einer Akademikerin nach Schottland, wo sie schließlich im Bed&Breakfast dem Teufel begegnet.

In der Laudatio seien „die besondere Form der Aufführung sowie die große Spielfreude und der direkte Kontakt mit dem Publikum“ hervorgehoben worden, heißt es in einer Mitteilung der Shakespeare Company. Besonders stolz sei das Ensemble, dass es das wegen seiner Balladenform als unübersetzbar geltende Stück von David Greig in deutscher Erstaufführung herausgebracht und das Ensemblemitglied Simon Elias und die Regisseurin Patricia Benecke die deutsche Übersetzung erstellt hätten.

Für das Bremer Haus ist es bei den Hamburger Privattheatertagen der erste Preis in der Kategorie Komödie und insgesamt die vierte Auszeichnung.