„The Fairy Queen“: Explosive Varieté-Show beim Musikfest

+ © Patric Leo Eine ungemein vitale Burleske: „The Fairy Queen“. © Patric Leo

Henry Purcells Semi-Oper „The Fairy Queen“ erntet beim Musikfest Bremen „standing ovations“.

Bremen – Schon häufig gab es „standing ovations“ in der Glocke – aber so schnell, wie dieses Mal das Publikum nach der Aufführung von Henry Purcells „The Fairy Queen“ von den Sitzen regelrecht aufschoss, habe ich es noch nie erlebt. Was war geschehen? „Les Arts Florissants“ unter der Leitung des 79-jährigen William Christie präsentierten in der Bremer Glocke eine Fassung von Purcells Semi-Oper, die im wahrsten Sinne des Wortes verzauberte.

1692 wurde „The Fairy Queen“ mit bombastischem Aufwand und enormem Erfolg uraufgeführt. Die nur in England beheimatete Gattung Semi-Oper mit italienischen und französischen Einflüssen erfordert völlig andere Konzeptions- und Produktionsbedingungen als die Oper, besteht sie doch aus dem Ineinander von Musik, Gesang, Schauspiel und Tanz.

Purcell schuf eine freie Adaption von Shakespeares „Sommernachtstraum“

„Varieté-Show“ hat der Dirigent John Eliot Gardiner das Werk genannt. Ist es schon schwer genug, Sängerinnen und Sänger, Schauspielerinnen und Schauspieler unter einen Hut zu bringen, so wird das mit einem Orchester auf der Bühne, einer Tanztruppe und Gesangssolistinnen und -solisten noch schwieriger. Dazu kommt der Inhalt des Geniestücks von Shakespeare: Der 100 Jahre zuvor entstandene „Sommernachtstraum“, der in einer recht verwirrten Dramaturgie drei gesonderte Handlungsabläufe aufweist, an deren Ende die Liebenden und Verwandelten aus ihren Träumen erwachen. Logik ist da nicht zu erkennen.

Das alles aber gibt es nicht in dieser ins Abstrakte geführten Aufführung von Purcell mit sechs Tänzerinnen und Tänzern (brillant: die experimentelle französische „Compagnie Käfig“) und acht Sängerinnen und Sängern aus der Nachwuchsinitiative „Jardin des Voix“.

Hip Hop und starker emotionaler Ausdruck bei „The Fairy Queen“

Die szenische und choreographische Leitung von Mourad Merzouki arbeitet mit faszinierender Virtuosität auf der Grundlage des Hip Hop und findet in tiefe Dimensionen des emotionalen Ausdrucks: Sehnsucht und Suche, Finden und Genießen, Entsetzen und Trauer. So wird aus der mitreißenden Aufführung eine ungemein vitale Burleske, die in keiner Sekunde die Wichtigkeit der Musik vergessen lässt.

Die explosiven Tänze mit ihrer instrumentalen Farbigkeit zwischen Bläsern und Streichern lebten ebenso wie die solistischen Trauergesänge: Zu einem der vielen Höhepunkte wurde die Klage „O lass mich immer weinen“, die Juliette Mey mit der ebenso unfassbar ausdrucksstarken Geige (Emmanuel Resche-Cserta) tränentreibend sang. Die „Liebesmomente“ bettete Merzouki in die Betonung der Natur ein: Es ist der Mensch, der leidet und glücklich ist in Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Einzigartig auch die immer weitere Zusammenführung von Gesang und Tanz: Am Ende sangen und tanzten alle alles.