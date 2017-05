Teil des großen Flusses

Bremen - Von Rolf Stein. Die Musikerin Johanna Borchert stilistisch zu verorten, ist gar nicht so einfach: „Da gibt es Songstrukturen, Strophen und Refrains. Zugleich wirken diese Strukturen offen, bewegt sich in ihnen eine ganze Menge, und doch bleibt in ihnen viel Raum. Die Hilfskategorie Avantgarde-Pop könnte eine Krücke sein, um damit in diesem Sinne zurechtzukommen“, schrieb ein Kritiker 2014 über ihr erstes Solo-Album „FM Biography“.

Borcherts Auftritt in der Glocke am Freitag hilft in Sachen Verortung auch nicht viel weiter. Aber natürlich ist genau das auch das Spannende an dieser Musikerin, die in Indien klassische indische Musik und in Oakland bei der Improv-Institution Fred Frith studierte. An dessen Ansatz erinnert Borcherts Auftritt ganz zu Beginn, als die Pianistin und Sängerin ihr Klavier mit Bleistiften präpariert, um ihm neue Töne zu entlocken, während ihre Band, bestehend aus dem Bassisten und Keyboarder Jonas Westergaard, Schlagzeuger Moritz Baumgärtner und dem famosen Gitarristen Peter Meyer es ihr in Sachen Klangforschung gleichtut. Allmählich mündet die Improvisation in einen Song, der ähnlich wie die Lieder von „FM Biography“ in einer Mittellage zwischen Pop und freier Form schillert, allerdings üppiger orchestriert ist. Was offenbar die Linie des neuen Albums ist, das im Oktober erscheinen wird.

Diese Üppigkeit wird in der Glocke noch durch ein Streichquartett begünstigt, zu dem neben Westergaard der Bremer Violinist Johannes Haase, auch er ein Frith-Schüler, die Bratschistin Shasta Ellenbogen und die Cellistin Anne Müller gehören. Eine echte Premiere, diese Besetzung, verkündet Borchert, die eher als Bandleader denn als Pop-Diva auftritt.

Was sich auf seine Weise in der Musik spiegelt. Zwar spielen Borcherts Kompositionen oft mit klassischen Song-Schemata, arrangiert sind sie aber eher organisch. Wo im Mainstream-Pop der Chorus gern als Katharsis vorbereitet und herausgestellt wird, scheint er hier Teil eines größeren Flusses zu sein. Inwieweit an diesem Eindruck die nicht immer ganz klare Abmischung schuldig war, ist freilich schwer zu entscheiden. Zumindest geraten ihr ab und an Abstimmungsprobleme in die Quere. Wenn sie schroffe Synthesizer-Akkorde anspielt, ist der Mischer hörbar bemüht, sie einzupegeln.

Insofern darf man gespannt sein, wie sich das entwickelt, denn der Ansatz scheint höchst fruchtbar. Von den kleinen Mängeln ließ sich das Publikum nicht beirren und erklatschte sich noch zwei Zugaben.