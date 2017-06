Festival „Theaterformen“ in Hannover mit positiver Bilanz

Hannover - Von Jörg Worat. Rund 10.000 Besucher und eine Auslastung von 83 Prozent: Das Team der „Theaterformen“ zieht „positive Bilanz“. Am Abschluss-Wochenende des Festivals liefen zwei One-Woman-Shows.

Im Ballhof Zwei setzt die New Yorkerin Sacha Yanow mit „Dad Band“ ihrem Vater ein liebevoll-ironisches Denkmal. Und zwar indem sie ihn verkörpert: Wie soll man sie einschätzen, diese Figur mit dem unübersehbar angeklebten Schnurrbart, die sich da in einer betörenden Mischung aus Unbeholfenheit und Selbstbewusstsein zum Narren macht? Luftgitarre zu Beatles-Musik spielt, sich aber auch als Fan von „The Great Pretender“ und anderen 50er-Jahre-Schmonzetten outet.

Kurze Vorstellung, deren Reiz sich dennoch verbraucht

Gekonnt zelebriert Sacha Yanow die Kunst des bewusst falschen Timings. Dass ein Abgang eigentlich kein solcher ist, wenn sich der Kleiderständer einen halben Meter neben der Bühne befindet, muss man nicht noch erklärt bekommen, und dass der Kostümwechsel darin besteht, ein Holzfällerhemd durch ein anderes zu ersetzen, macht die Sache nicht besser. Auch bedarf das Hobby des Zeitungslesens wohl kaum einer darstellerischen Umsetzung.

Es ist sympathisch, es ist charmant, wie die vor allem mimisch sehr begabte Performerin da Papa Richard, genannt „Dick“, auf die Schippe nimmt. Doch obwohl die Vorstellung nur knapp eine Stunde dauert, verbraucht sich der Reiz, und eine richtige Schlusspointe hat die Show auch nicht. Allerdings einen Nachklapp: Da just am Tag der Aufführung in den USA Vatertag angesagt war, wünscht sich Sacha Yanow ein Selfie-Video mit Publikum – und einen Gruß an Dick in Übersee.

Ein berührender, punktuell erschütternder Abend

Heftigeren Stoff hatte die Finnin Anna Paavilainen gegenüber im Ballhof Eins mitgebracht. „Play Rape“ handelt von den Erfahrungen einer Schauspielerin, die Vergewaltigungsopfer spielen muss. Paavilainen hat diesbezüglich einige Erfahrungen gesammelt, berichtet von Ekelgefühlen, Weinkrämpfen – und jeder Menge Wut. Denn bei Bedarf lässt sich natürlich jede Inszenierungsidee begründen, auch die einer „Vergewaltigungsarie“, die es einst zu musikalisieren galt.

Wo verläuft die Grenze zwischen künstlerischem Sinn und völlig unkünstlerischer Notgeilheit? Paavilainen hat einen zornigen Text in drastischer Sprache geschrieben, die übrigens mal in den deutschen, mal in den englischen Übertiteln krasser zu Geltung kommt. Zugleich mangelt es der Darstellerin nicht an Humor, an Selbstzweifeln und Ironie. An wem sie sich denn rächen könnte? Vielleicht an unsicheren Jungschauspielern? Diese Szene will sie „in meinem Erfolgsstück“ partout nicht spielen, verkriecht sich fast in sich selbst, rammelt schließlich aber doch zu den Klängen von Nirvanas „Rape Me“ symbolisch ausgebreitete Männerjacketts – und schämt sich dann entsetzlich. Ein berührender, punktuell erschütternder Abend, der dennoch theatral nicht immer funktioniert, weil er schlichtweg Längen hat. Und letztlich eindimensional ist dieser explizit feministische Ansatz dann doch: Unter den Machtstrukturen im heutigen Theater haben auch männliche Darsteller regelmäßig zu leiden.

Kein Fass über die „Frauenquote“ aufgemacht

Zu den diesjährigen „Theaterformen“ waren ausschließlich Stücke von Regisseurinnen, Choreografinnen oder mindestens zur Hälfte weiblich besetzten Kollektiven eingeladen – ein Konzept, das die künstlerische Leiterin Martine Dennewald erst zum Festivalabschluss thematisiert. In ihrer Bilanz-Pressemitteilung bezeichnet sie den Ansatz als „leicht subversive Geste“ und schließt aus der Tatsache, dass öffentlich kein großes Fass darüber aufgemacht wurde, auf „die selbstverständliche Präsenz“ der betreffenden Damen „im internationalen Kontext“.

Etwas unklar bleibt, weshalb angesichts dieser nicht ganz neuen Selbstverständlichkeit ein solches laut Dennewald „verstecktes kuratorisches Prinzip“ nötig ist – bei einem Festival, dessen künstlerische Leitung übrigens seit 1998 mit Ausnahme der Jahre 2007 und 2008 stets in Frauenhand gelegen hat.