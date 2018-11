Striche der Erinnerung

Syke - Von Mareike Bannasch. Sie sieht gequält aus, die alte Dame mit den Kopfhörern. Ihre Gesichtszüge von stillem Schmerz verzerrt, stiert sie gedankenlos ins Leere. Allerdings nur, bis die Musik zu spielen beginnt – und ihr einen Teil ihrer Geschichte zurückbringt. Erinnerungen, die ihr die Demenz zumindest oberflächlich genommen hat.

Wer sich mit den Werken von Marikke Heinz-Hoek auseinandersetzen will, muss Zeit mitbringen, erst Recht bei ihren Videoarbeiten. Dies gilt auch für die beeindruckende neue Ausstellung im Syker Vorwerk, die morgen Mittag offiziell eröffnet wird. „Es wird gewesen sein“ heißt die Schau und zementiert mit diesem Titel noch einmal das Verhältnis von Vergangenheit und Zukunft.

Eine Beziehung, die zwingend von Erinnerung abhängig ist – so wie auch ein Großteil der ausgestellten Werke. Sie bilden mehr als 20 Jahre Schaffenszeit ab, wenngleich der Schwerpunkt bei Arbeiten aus den letzten Jahren liegt. So eben auch bei „Motion Picture“ von 2017. In einem Themenraum, der sich mit der weiblichen Vergänglichkeit auseinandersetzt, ist die Videoarbeit zu sehen, die sich auf eindrückliche, fast schon schmerzhafte Art mit verschollenen Erinnerungen auseinandersetzt – und noch lange beim Betrachter nachwirkt.

In Slow Motion beobachten wir eine alte Dame dabei, wie ihr Musik, die wir nicht hören können, dabei hilft, sich an alte Zeiten zu erinnern. Vielleicht an damals, als sie noch jung und hübsch war. Gute, schöne Erinnerungen, oder doch nicht? Sonderlich glücklich sieht sie nicht aus. Aber vielleicht liegt dies auch nur daran, dass ihr mit dem Erinnern schmerzlich klar wird, was sie vergessen hat.

Eine weitere Videoarbeit ist „Syke Walden“, die im Vorfrühling im „Friedeholz“ neben dem Vorwerk entstanden ist. Zum ersten Mal ist Heinz-Hoek mit dem Smartphone losgezogen und hat zehn Minuten lang den Wald gefilmt. In dem für das Smartphone typisch verwackelten Film fällt der Blick auf kahle Bäume, nur Tannennadeln und bemooste Baumstümpfe bringen ein bisschen Farbe ins Spiel. Auf dem Boden liegen blass und farblos noch die Blätter vom letzten Herbst. Eine eintönige Landschaft ist es, seltsam menschenleer. Obwohl, die Menschen sind zumindest indirekt Teil des Films – in aufgereihten Baumstümpfen und jeder Menge Sägespäne. Erinnerungen an massive Eingriffe in den Lebensraum Wald, die noch einmal deutlich machen, wie schwierig es eigentlich ist, im Einklang mit der Natur zu leben. Dennoch beschäftigt genau dieser Wunsch die Menschen seit Jahrhunderten, wie auch Marikke Heinz-Hoek verdeutlicht. Die Künstlerin hat nämlich Textfragmente aus dem Aussteigerklassiker „Walden – Leben in den Wäldern“ von Henry David Thoreau über die Aufnahme gelegt. Immer dann, wenn sie auf Stämme oder Baumkronen zoomt, preist ein gesichtsloser Erzähler die Vorzüge eines zur Natur hingewandten Lebens, inklusive des Ratschlags sich doch nicht immer so viele Dinge gleichzeitig vorzunehmen. Offenbar war Entschleunigung bereits 1854 ein Thema.

Aber nicht nur Film- und Videoarbeiten machen einen Großteil des Schaffens der Bremerin aus, auch Zeichnungen nehmen darin beträchtlichen Raum ein. Dabei sind die Landschaftsbilder von Heinz-Hoek meist aus dem Gedächtnis geschaffene, mit wenigen schwarzen Strichen gesetzte Szenen auf Bildträgern aller Arten. Dazu zählt auch die seit 2015 entstehende Reihe „STARDUST“. Hier verwendet die Künstlerin Weltraumfotos der Nasa, auf die sie unter anderem die Landschaft ihrer ostfriesischen Heimat zeichnet. So entstehen Szenen fast schon akopalytischen Ausmaßes, in denen der Himmel über im Wind gebeugten Bäumen und kargen Feldern ein noch unbekanntes Unheil ankündigt.

Als eine Art Kontrast dazu wirkt die Installation „Letzter Akt“, die sich ebenfalls mit Erinnerung auseinandersetzt. Auf einem antiken Tabletttisch liegen unter Glas ausgebaute Computerfestplatten. Speicher, die in diesen Tagen einen Großteil der menschlichen Erlebnisse festhalten. Ohne ein technisches Gehäuse können sie diese Rolle jedoch nicht erfüllen und bleiben nichts weiter als eine nutzlose Hülle und stummer Zeuge der Erinnerung. Womit wir dann auch wieder beim dementen Geist wären.

Die Schau „Marikke Heinz-Hoek: Es wird gewesen sein“ ist noch bis zum 13. Januar im Syker Vorwerk zu sehen.