Still loving Gerhard Marcks: Kustodin Mirjam Verhey

Von: Katia Backhaus

Forschung und praktische Museumsarbeit gehören zu Mirjam Verheys Alltag. © Backhaus

Sie bezeichnet sich als Ultra, ist aber nicht des Fußballs, sondern der Kunst wegen nach Bremen gekommen: Mirjam Verhey, Kustodin im Gerhard-Marcks-Haus, erzählt aus ihrem Arbeitsalltag zwischen Depot, Schreibtisch und Ausstellungsraum.

Bremen – Wenn sie will, kann Mirjam Verhey vom Schreibtisch aufstehen und die hellgraue Tür mit dem runden Fenster aufschließen. Und dann steht sie im Depot des Gerhard-Marcks-Hauses im Untergeschoss. In den schmalen, warmen Räumen werden die Skulpturen des Bildhauers aufbewahrt, zumeist sortiert nach Größe, hinten rechts ist die Tierabteilung. Insgesamt 430 plastische Arbeiten von Marcks (1889-1981) besitzt das Museum. Sie faszinieren Verhey schon lange. Und genau dort, umgeben von Regalen voller Figuren und Köpfen, über die sich an der Decke Heizungsrohre schlängeln, findet sie die wohl passendste Beschreibung für sich selbst: „Marcks-Ultra“.

Verheys Begeisterung für den Bildhauer und sein Werk kommt der Fußballleidenschaft der „echten“ Ultras wahrscheinlich ziemlich nah. Dass Kunst sie bewegt, habe sie schon als Zwölfjährige gemerkt, als sie für ein Schulprojekt Tizians Gemälde von Maria Magdalena entdeckte, erzählt Verhey. „Wie toll muss das sein, wenn man damit arbeiten kann“, habe sie damals gedacht. Allerdings schien ihr die Arbeit mit Kunstwerken eher eine Beschäftigung für höhere Töchter zu sein. So eine war Verhey eher nicht – sie wuchs in einer Arbeiterfamilie in Duisburg, mitten im Ruhrpott, auf. Also fasste sie beruflich erst einmal ein anderes, handfesteres Ziel ins Auge: den Journalismus.

Die Marcksschen Skulpturen begeisterten die junge Studentin

Einen klar vorgezeichneten Weg gibt es weder für die Arbeit in einer Redaktion noch für die in einem Museum. Nach der Schule entschied Verhey sich für ein Studium der Kunstgeschichte und Germanistik in Düsseldorf. Dann trat Gerhard Marcks in ihr Leben: Im Kunstgeschichtsstudium wurde der Bildhauer eines Tages zum Thema. Und wie damals als Zwölfjährige von Tizian war Verhey als Studentin nun von den Marcksschen Skulpturen absolut begeistert. Dieses Mal gewann die Kunstbegeisterung die Oberhand: Während ihres Masterstudiums absolvierte Verhey ein Jahr lang verschiedene Praktika, arbeitete in Museen, lernte den richtigen Umgang mit kostbaren Werken kennen, half bei Sammlungsinventuren. Thema ihrer Masterarbeit wurde Gerhard Marcks, für die Recherche reiste Verhey auch nach Bremen. „Ich war wirklich traurig, als ich die Arbeit abgegeben habe“, erzählt sie.

Weiter ging es für sie in Düsseldorf: Sie machte ein Volontariat mit den Schwerpunkten Wissenschaft, Event und Marketing und erhielt im Anschluss eine feste Stelle. Die Ausschreibung des Gerhard-Marcks-Hauses sah sie zufällig – bewarb sich und wurde, 28 Jahre alt, vor fünf Jahren dort Kustodin. Vor allem ihre Begeisterung für Marcks gab dabei für sie den Ausschlag: „Ich wäre für kein anderes Haus aus der Rhein-Ruhr-Region weggegangen.“

Es ist eine Menge, aber es ist der schönste Job der Welt.

Als Kustodin muss man vielleicht nicht so überzeugt von der Sammlung sein, die man betreut, wie Verhey es ist. Aber sicherlich hilft es. Viel Zeit für Bewunderung bleibt ihr im Alltag jedoch nicht. Zwei Hauptzuständigkeiten hat sie als Kustodin im Gerhard-Marcks-Haus: die Sammlung und die Sonderausstellungen. Zur Sammlungsbetreuung gehört auch die Ausleihe von Werken an andere Häuser. Die Ausstellungsarbeit umfasst Konzeption, Forschung und die Betreuung der Künstlerinnen und Künstler. Diese Aufgaben teilt sie sich mit ihrer Kollegin Veronika Wiegartz. „Es ist eine Menge, aber es ist der schönste Job der Welt“, findet Verhey.

Dass sie für die Sammlung zuständig ist, macht übrigens den Hauptunterschied zur Rolle einer Kuratorin aus, deren Arbeit sich auf Ausstellungen konzentriert. Sie verbringe gern Zeit im Depot, sagt Verhey. „Ich nehme mir gezielt Zeit, durch die Regale zu gucken.“ Ist noch alles da? Was ist verliehen, welche Werke zu einem bestimmten Thema sind im Bestand? Manchmal regen Anfragen zu bestimmten Stücken eine neue Forschungsfrage an: Marcks schuf für die Olympischen Spiele 1972 eine Medaille – wie war eigentlich seine Haltung zu den Olympischen Spielen 1936 und zum Sport allgemein? „Dadurch lernt man manchmal seine Sammlung auch noch einmal anders kennen.“

Binnen einer Woche wird die Ausstellung gewechselt

Unter anderem auch dann, wenn alle drei Monate wieder ein Umbau im Obergeschoss angesagt ist. Anstelle einer Dauerausstellung werden unter immer wieder anderen Oberthemen Werke aus der Sammlung präsentiert. Wenn die neue Schau bevorsteht, sind die Tage fest verplant: Einen oder zwei Tage lang wird die alte Ausstellung eingepackt, danach beginnt, Raum für Raum, der Aufbau der neuen. Parallel läuft die Katalogproduktion, Texte müssen geschrieben und Fotos der neu aufgestellten Objekte geschossen werden. Eine Woche, länger darf der Wechsel nicht dauern.

Die Arbeit am Schreibtisch muss also immer wieder mal pausieren. „Es gibt sehr wenige, die wirklich nur forschen“, sagt Verhey. Ihre Stelle ermöglicht es ihr, die praktische Arbeit im Museum mit der wissenschaftlichen zu verbinden. Und die ist ihr sehr wichtig – so wichtig, dass sie in ihrer Freizeit an einer Doktorarbeit zu Bildhauerei zwischen den Weltkriegen schreibt: „Forschung ist ein Teil davon, warum ich mache, was ich mache.“ Im Museum bedeutet Schreibtischarbeit oft Recherche, etwa für eine neue Ausstellung. Wer kann etwas über eine noch wenig erforschte Bildhauerin sagen, wo sind weitere Werke von ihr zu finden?

Es sei unbeschreiblich toll, wenn die Suche erfolgreich verlaufe, erzählt Verhey. „Dann kommt die Familie in die Ausstellung und fängt an zu weinen, weil die Arbeit der Oma endlich mal in einer Ausstellung zu sehen ist und ihre Arbeit zwei Sockel neben Käthe Kollwitz steht.“

Atelierbesuche sind Teil von Verheys Arbeit

Auch die Arbeit mit Menschen gehört zu Verheys Alltag – vor allem natürlich mit den Künstlerinnen und Künstlern. Von der Weihnachtskarte bis zum Besuch vor Ort reichen die Formen der Netzwerkpflege. Die nächste gemeinsame Ausstellung sei dabei gar nicht unbedingt der Fokus, sondern das Interesse an der künstlerischen Arbeit, sagt Verhey. Manchmal wird sie sogar ins Atelier eingeladen, wenn ein wichtiges Werk vollendet ist. Zuletzt wanderte sie mit der Bildhauerin Andrea Geile durch die schottische Landschaft, um deren Inspirationsorte kennenzulernen. „Man hat mit Menschen zu tun, die in ganz verschiedenen Lebenssituationen sind“, sagt Verhey. Einander zu vertrauen, sei da ganz entscheidend.

Nur ein alter Kunsthistoriker ist ein guter Kunsthistoriker – gleich mehrfach erinnert Verhey sich im Gespräch an diesen Spruch aus ihrem Studium. Aber tatsächlich habe sie nie die Sorge gehabt, dem Job nicht gewachsen zu sein, sagt sie. „Wenn andere einem das zutrauen, dann bin ich nicht der Typ, der sich das nicht zutraut.“ Und welche bessere Qualifikation könnte es schon geben, als ein echter Ultra zu sein?