Cro stellt Album vor: Tschüß Panda, Tach Eisbär

In der Messehalle 7

+ © Heyne Mit seinen neuen, ernsteren Stücken kann Cro nur bedingt beim jungen Publikum punkten. © Heyne

Bremen - Von Ulla Heyne. Was wird aus einem Pandabär, wenn er erwachsen ist? Richtig: ein Eisbär! Das ist zwar nicht unbedingt im Einklang mit dem Curriculum des Sachkunde-Unterrichts, aber dem sind die meisten Fans am Donnerstag in der Bremer Halle 7 ja auch schon mehr oder weniger knapp entwachsen. Dass sie Cro mit seiner neuen bärigen Maske ganz in Weiß auf seiner „Tru.“-Tour nicht in der ÖVB-Arena den mächtigen Eisberg auf der Bühne hinabsteigen sehen, sondern in der kleineren Halle nebenan, hat einen einfachen Grund: Das Konzert wurde aufgrund mäßiger Nachfrage herabverlegt.