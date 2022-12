Stefan Klingele ist zurück am Bremer Theater – Als Musikdirektor und Chefdirigent

15 Jahre nach seinem ersten Engagement ist Stefan Klingele wieder am Theater Bremen. © Jörg Landsberg

Nach mehr als 15 Jahren kehrt Stefan Klingele als Musikdirektor und Chefdirigent ans Theater Bremen zurück - und hat sich für die Zukunft einiges vorgenommen.

Bremen – Mehr als 15 Jahre ist es her, da spielte Stefan Klingele bereits eine wichtige Doppel-Rolle am Bremer Theater: Zum einen agierte er nach der Demission des eigentlichen Generalmusikdirektors Lawrence Renes als (interimistischer) Chefdirigent des Theaters. Zum anderen war er im Kampf gegen die drohende Insolvenz ein großer Beweger, Vermittler und Antreiber, als es darum ging, das Haus zusammenzuhalten und in der Öffentlichkeit Zeichen zu setzen. Das gelang, die Insolvenz konnte bekanntlich verhindert werden. Dennoch verließ Stefan Klingele, der zuvor acht Jahre lang (bis aufs letzte Jahr als Chefdirigent überwiegend als 1. Kapellmeister) dort tätig war, mit dem Ende der Intendanz von Klaus Pierwoß das Haus. Wie gut sein Ruf seinerzeit schon war, davon zeugt unter anderem seine Auszeichnung mit dem Kurt-Hübner-Preis im Jahr 2005.

Jetzt ist er wieder da, in neuer alter, aber eben offizieller Rolle als Musikdirektor und Chefdirigent des Theaters, als Nachfolger von Yoel Gamzou. Die Attribute des Kämpfers, des Vermittlers und des Antreibers sind dabei aktuell wie eh und je – nur in anderer Form als vor 15 Jahren. Aber zunächst: Wie kam es zur Rückkehr? „Ich bin gefragt worden, als ich anlässlich der Trauerfeier von Klaus Pierwoß in Bremen war. Und da mein Vertrag in Leipzig gerade auslief und ich noch nicht verlängert hatte, passte es auch – es ging im Grunde ganz schnell“, erzählt Klingele, der die Berufung als große Ehre empfindet: „Bremen war für mich schon immer ein ganz besonderes Haus.“ Auch seine Frau, die immer noch in München lebt, gab schnell ihren Segen. „Das war eine Sache von 20 Sekunden“, sagt Klingele und lacht, „sie kennt mich ja, wusste, dass ich das machen musste.“ Die fünf Kinder – drei eigene, zwei aus der ersten Ehe seiner Frau – sind mittlerweile groß, der jüngste Sohn ist 15: „Es war für alle okay, sonst hätte ich das auch nicht gemacht.“

Engagement an der Königlichen Oper Stockholm

In den 15 Jahren zwischen seinen beiden Bremer Engagements liegen sehr viele Betätigungen und Aufgaben: Unter anderem war der heute 55-Jährige an der Königlichen Oper Stockholm, der English National Opera in London, der Wiener Volksoper und der Staatsoper Hannover tätig. 2015 ging der gebürtige Ingolstädter als Musikdirektor und Chefdirigent fest an die Musikalische Komödie Leipzig, wo er sieben Jahre bleiben sollte – bis eben Bremen wieder rief.

Viel Erfahrung also, die er für seine neue Aufgabe auch gut gebrauchen kann – denn die sei zwar sehr schön, aber auch nicht unbedingt einfach, so der neue Musikdirektor. „Ich feiere und liebe das Bremer Theater, das ist der wichtigste Ausgangspunkt. Vor allem reizt es mich, zu gestalten und anzuschieben – das Musizieren ist sowieso immer wunderbar gewesen.“ Seine Aufgabe sieht er aber vor allem darin, wieder mehr Menschen ins Theater zu locken: „Wir müssen neue Menschen für diese Kunstform begeistern“, und kritisch fügt er an: „Der Ruf des Musiktheaters ist nicht so gut, wie er sein könnte – und daran müssen wir arbeiten.“

Wir müssen die Tür aufmachen, gute Leistungen bringen und zeigen, was für ein starkes, sympathisches Theater wir sind.

Dabei zeigt er sich zugleich – wie immer – optimistisch. „Wenn man Theater-Verantwortung übernimmt, dann weiß man, dass man auch zu kämpfen hat –– jetzt hab‘ ich den Salat“, erklärt er lachend, um aber sofort wieder positiv zu denken: Gerade habe er ein Weihnachtssingen organisiert, und es gebe noch viele andere Ideen, die nur darauf warten, umgesetzt zu werden. Er freue sich besonders, dass er mit Frank Hilbrich, dem Leitenden Regisseur im Musiktheater, einen wunderbaren Partner habe, den er auch schon aus früheren Tagen kennt. Hilbrich ist seit Beginn der laufenden Spielzeit in dieser Funktion am Haus und leitet die Sparte seither gemeinsam mit der Dramaturgin Brigitte Heusinger, die ebenfalls am gleichen Strang zieht.

Sein Anforderungskatalog an das eigene Haus klingt schlicht: „Wir müssen die Tür aufmachen, gute Leistungen bringen und zeigen, was für ein starkes, sympathisches Theater wir sind.“ Mit einem für alle spürbaren Spirit, der auf dem Wir-Gefühl basiert – und dem Ansatz, dass alle gemeinsam mit großer Lust an die Arbeit gehen. Von der vorhandenen Basis ist er sehr angetan: „Ich weiß, was der Chor und das Orchester leisten können, das ist schon einmal ein unglaublicher Rückhalt. Die sind einfach alle sehr gut.“ Gleiches gelte für das Ensemble. Intendant Michael Börgerding habe ihm einen großen Vertrauensvorschuss gegeben, für den er sehr dankbar sei. „Das ist jetzt eine große Verantwortung und die Pflicht, sich zu kümmern – das nehme ich gerne an“, sagt er: „Fürs Dirigieren alleine bin ich nicht gekommen.“ Was heißt das konkret? „Dass wir auf die Leute zugehen, Sympathie verströmen und vor allem: einfach machen!“ Er könne sehr stur sein, fügt er noch hinzu: „Ich werde da sehr hinterher sein, dass wir alle unser Bestes geben!“

Pragmatismus ist gefragt

Im laufenden Spielplan konnte er angesichts der späten Berufung noch keine wirklichen Akzente setzen, nichtsdestotrotz ist er natürlich schon aktiv: So sprang er Anfang November als Dirigent im „Don Carlo“ und bei Proben für King Arthur ein, bereitet sich jetzt auf „seine“ erste Premiere vor, die Richard Strauss-Oper „Ariadne auf Naxos“ (Premiere am 29. Januar). An den Plänen für die kommenden Spielzeiten wirkt er dagegen bereits intensiv mit. Mit einer klaren Vorgabe: „In den nächsten eineinhalb Jahren müssen wir uns erst einmal konsolidieren“, sagt Klingele: „Und das bedeutet, dass wir auf jeder Position Stücke spielen, die möglichst viele Menschen erreichen.“ Man müsse zunächst pragmatisch an die Sache herangehen, so Klingele weiter, um für Besucher und Besucherinnen wieder attraktiver zu sein. Das werde vielleicht nicht jedem gefallen, sei im Moment aber alternativlos.