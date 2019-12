Hellseatic: Neues Festival für Heavy Metal und Co. an der Weser

Wo der Stahl gehärtet wird

Auch Frauen können Metal: Katharina Heldt von den Galactic Superlords.

Ein geradezu erstaunliches Comeback hat der schwere Rock in den vergangenen zehn Jahren hingelegt: Nach seiner Erfindung in den 70ern als Proletkult verschrien, in den 80er-Jahren dann musikalisch immer radikaler und durchaus Anziehungspunkt für Avantgarde-Musiker anderer Musikrichtungen geworden, verlor das Genre im Verlauf der 90er-Jahre an Glanz und zog sich in eine zerklüftete Nischenlandschaft zurück, während Grunge und sogenannter Alternative Rock die Szene dominierten.