Staatstheater Hannover: Goecke bleibt draußen

Freuen sich über neue Werkstätten: Laura Berman (rechts), Intendantin der Staatsoper Hannover, und Sonja Anders, Intendantin Schauspiel. © dpa

Die Staatsoper Hannover lehnt eine Zusammenarbeit mit Ex-Ballettchef Goecke nach seiner Hundekot-Attacke im Moment ab.

Hannover – Die Türen der Staatsoper Hannover bleiben für Marco Goecke verschlossen: Nach seiner Hundekot-Attacke muss der frühere Ballettchef auf die Probenarbeit mit dem Ensemble bei Wiederaufnahmen seiner Stücke an der Staatsoper vorerst verzichten. Sie sehe die Möglichkeit, künftig mit Goecke zusammenzuarbeiten – dies sei aber „nicht der richtige Zeitpunkt“, sagte Staatsopernintendantin Laura Berman am Donnerstag am Rande der Eröffnung der neuen Werkstätten des Staatstheaters. Laut Theater handelt es sich um „die modernsten und fortschrittlichsten Theaterwerkstätten im deutschsprachigen Raum“.

Berman sagte zur Causa Goecke, sie teile „die Bedenken des Ministers“, es sei auch nicht über einen Vertrag nachgedacht worden. Niedersachsens Kulturminister Falko Mohrs hatte es als „inakzeptabel“ bezeichnet, dass der Choreograf an der Staatsoper arbeiten soll – und bekräftigte dies am Donnerstag. Die Vertragsauflösung sei richtig gewesen, es liege ihm am Herzen, dass das Staatstheater in gutem Licht erscheine, sagte der SPD-Politiker. Zuvor hatte die Staatsoper mitgeteilt, Goecke werde als Gast an der Wiedereinstudierung seiner Stücke beteiligt sein und mit dem Ballettensemble arbeiten.

Staatstheater trennte sich nach der Hundekot-Attacke von Goecke

Der damalige Chefchoreograf und Ballettdirektor Goecke hatte im Februar im Foyer des Opernhauses eine Kritikerin mit Hundekot beschmiert. Zuvor hatte er der Journalistin vorgeworfen, immer „schlimme, persönliche“ Kritiken zu schreiben. Das Staatstheater trennte sich nach dem Angriff von ihm.

In einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ hatte Goecke gesagt, er bereue seine Attacke: „Es ist tragisch, was passiert ist, und auch zu bereuen.“ Er litt seinen Angaben zufolge vor dem Vorfall an einem Burnout. Dieses Interview sei überraschend gewesen, sagte Berman. Sie betonte aber auch, dass ein Choreograph die Aufführungsrechte an seinen Stücken habe.

Neue Werkstätten für das Staatstheater

Für die künftigen Aufführungen bekam das Staatstheater nach drei Jahren Bauzeit neue Werkstätten. Die Kosten für den Neubau werden sich den Angaben zufolge auf rund 38 Millionen Euro belaufen – ursprünglich waren 26,5 Millionen Euro angepeilt worden. Getragen wird dies von der Niedersächsischen Staatstheater Hannover GmbH, deren einziger Gesellschafter das Land Niedersachsen ist. Minister Mohrs sprach von einer „langfristig wirkenden Zukunftsinvestition“. Sowohl das Schauspiel als auch die Staatsoper erhielten so die Grundlage für eine neue Qualität der Bühnendekorationen. Schauspiel-Intendantin Sonja Anders nannte den Neubau eine „richtige Traumfabrik“.