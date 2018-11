Erstes „Familienkonzert“ am Theater Bremen

Auf den Spuren Bernsteins

Auch mit der Harfe setzt sich das junge Publikum beim „Familienkonzert" auseinander.

Bremen - Von Wolfgang Denker. Der Bremer Musikdirektor Yoel Gamzou ist ein erklärter Bewunderer von Leonard Bernstein, dem es stets ein Herzensanliegen war, Kinder und Jugendliche an klassische Musik heranzuführen. Kein Wunder also, dass sich auch Yoel Gamzou Gedanken darüber macht, wie man junges Publikum gewinnen kann. Dazu hat man sich am Theater am Goetheplatz ein neues Format ausgedacht – „Familienkonzert“ heißt es, ist aber vom Charakter her alles andere als ein „normales“ Konzert.