Spielzeit 2023/24 in der Shakespeare Company Bremen: „Hamlet“ und „Medea“

Von: Katia Backhaus

Großer Erfolg der Spielzeit 2022/23: „Der seltsame Fall der Prudencia Hart“. © Marianne Menke

Die Shakespeare Company stellt ihr neues Spielzeit-Programm vor und hat gleich drei Varianten des Klassikers „Hamlet“ im Kalender.

Bremen – Neue Spielzeit, neues Glück: Während in der vergangenen Saison das Theater zwar „gefühlt sehr gut“ angenommen worden sei, seien die Zahlen der Besucherinnen und Besucher noch immer nicht wieder dort, wo sie vor der Corona-Pandemie waren, berichtet Peter Lüchinger, Vorstandsmitglied der Bremer Shakespeare Company. 25.200 Menschen waren zu den 213 Veranstaltungen des Theaters gekommen, hatten Don Quijotes Kampf, Pinocchios Lügen und vieles mehr live auf der Bühne verfolgt. Nicht einberechnet sind die 3.300 Gäste bei „Shakespeare im Park“.

Dennoch: Mehr Zuschauerinnen und Zuschauer sollen es in der neuen Spielzeit werden, auf die es an diesem Samstag einen ersten Ausblick gibt (siehe Artikel unten). Mit dem Monika-Bleibtreu-Preis im Rücken – „es ist ein Geschenk, wenn man weiß, man gehört nicht nur in Bremen dazu, sondern auch in der Bundesrepublik“, kommentiert Geschäftsführerin Renate Heitmann die Auszeichnung für die Produktion „Der seltsame Fall der Prudencia Hart“ – will die Company das Publikum vor allem mit zwei Premieren begeistern: „Hamlet“ in der Originalfassung und „Medea“, eine griechische Tragödie mit Laienbeteiligung. Dabei bildet „Hamlet“ unverkennbar den Schwerpunkt der Spielzeit, denn es taucht in gleich drei Varianten im Spielplan auf.

Guy Roberts bringt „Hamlet“ auf die Bühne

Der klassische „Hamlet“ wird inszeniert von Guy Roberts, der die tschechische Shakespeare Company in Prag gegründet hat und in Bremen zuletzt „Macbeth“ aufführte. Das Stück gefalle ihm so gut, weil es sich mit der Quintessenz des Menschseins befasse, sagt Roberts, der zur Spielzeitvorstellung angereist ist. Wer bin ich, warum existiere ich, was soll ich tun – diese Fragen verbänden über Tausende von Jahren heutige mit früheren Generationen. Auch die Frage, wie sich private und öffentliche Pflichten und das Verhältnis von Individuum und Staat gestalte, sei für das Stück (und damit auch die Figur Hamlet) zentral. Die Premiere ist am Freitag, 6. Oktober.

Ab dem Frühjahr soll außerdem das Projekt „We are Hamlet“ starten, eine Koproduktion mit der Prager Shakespeare Company und dem Akademietheater im ukrainischen Odessa. Roberts hatte in Prag ukrainischen Theaterleuten auf der Flucht eine künstlerische Heimat angeboten – nun entsteht daraus unter dem Motto „Jeder ist Hamlet“ ein multilinguales Stück, das unter anderem durch die Ukraine touren soll. Schon früher bietet sich Hamlet-Variante Nummer drei an: An diesem Sonntag ist das Deutsche Gehörlosentheater mit einem Gastspiel bei der Bremer Company zu Gast.

„Medea“ wird von einem Chor aus Laien begleitet

An einer „Medea“-Aufführung arbeite sie bereits seit 2019, sagt Regisseurin Petra-Janina Schultz. Nun ist es soweit. Das Euripides-Drama um die Frau, die ihr Kind tötet, weil ihr Liebster sie verstößt, will Schultz nicht als blutrünstig-grausame Muttermord-Geschichte darstellen, sondern die Figur anders interpretieren: Medea, die Fremde, fern von ihrem Zuhause, die Stolze, die Trauernde, die nach Gerechtigkeit – und Rache – Trachtende. Mit dem Chor, einem klassischen Element des antiken Theaters, wagt Schultz Neues: Das Ensemble ist mit den Mitgliedern einer 2021 gegründeten Laienspielgruppe besetzt. „Medea“ feiert am Samstag, 4. November, Premiere.

Termine und Programm: shakespeare-company.com