Im Spiegel alter Helden

Konstantin Wecker feiert 70. Geburtstag

+ Konstantin Wecker - Foto: Ufuk Arslan

Bremen - Von Rolf Stein. Dass Konstantin Wecker nicht einfach „business as usual“ betreibt ist offensichtlich. Ebenso wie der Umstand, dass er für seinen 70. Geburtstag keinen besseren Ort zum Feiern kennt als die metaphorische Straße. Am Donnerstag gastierte er im Rahmen seiner im Mai begonnenen Tournee „Poesie und Widerstand“ in der gut besuchten Glocke in Bremen.