„Sommer summarum“ in Bremen: Auf der Suche nach der Nische

Von: Ulla Heyne

Mit „NeonNeon“ stand auch eine Newcomer-Band aus Bremen beim Sommer summarum auf der Bühne. © Heyne

Das Corona-Format „Sommer summarum“, das während der Pandemie Bremer Kulturschaffenden eine neue Bühne bot, muss sich neu erfinden. Das zeigt die aktuelle Ausgabe.

Bremen – Darf man an dieser Stelle über das Wetter schreiben? Wenn es ums Hurricane Festival geht – schon, bei Wacken: unbedingt. Und auch beim Bremer „Sommer Summarum“ spielt es eine Rolle. Allerdings geht es bei den großen Festivals eher ums Wohlbefinden. Bei dem von Kulturschaffenden während der Pandemie ausgerufenen Open-Air-Format mit „Kulturhäppchen à la Carte“ geht es mit Blick auf das Wetter eher um die Besucherzahlen an sich. Und die ließen an den vier Tagen an zwei Wochenenden – im Juli in Knoops Park und im Irgendwo, am vergangenen Samstag im Rhododendron-Park und am Sonntag im BlauHaus zu wünschen übrig.

Das Bittere: Das Wetter hatte höchstens am vergangenen Sonntag Schuld an den eher mäßigen Besucherzahlen, die deutlich unter den 300 pro Termin und Standort angepeilten Gästen zurückblieben. Lediglich die Bollywood-Nacht im Irgendwo schlug mit erfreulichen 500 Besuchern zu Buche. Der Mix aus orientalischem Tanz, Kulinarik und Bollywood-DJ kam an. „Genau das, worauf man als Veranstalter hofft: dass bei der Vielzahl der Angebote das Eine dabei ist, was einzigartig ist und den Nerv der Besucher trifft“, frohlockt Mitorganisatorin Renate Heitmannn von der Shakespeare Company.

Kultur vor Ort an die Leute zu bringen, klappte nur bedingt

Breit gefächert war das Angebot unter dem Motto „Vier Himmelsrichtungen“ für die vier Austragungsorte wahrlich, mit Poetry Slam auf der Brücke im Knoops Park, Clownerie im Rhododendron-Park und Indierock im BlauHaus. Aufgegangen ist der Versuch, die Kultur zu den Bewohnern der Stadtteile zu bringen und damit „vor der Haustür“ ein attraktives Angebot zu machen, wie Reinhart Hammerschmidt von der Musikerinitiative Bremen gehofft hatte, aber nur bedingt.

Dabei waren diejenigen, die gekommen waren, durchaus auch für andere Formate zu begeistern: Die Familien, die am Freitagnachmittag Clownin Motto geholfen hatten, mit Hunde- und Katzengesängen einen poetisch-clownesken Geburtstag zu feiern, blieben zum anschließenden Konzert der Musikhochschulabsolventen. Arien und Glasssche Minimalmusik nach Clownerie – das Konzept, Besucher für Kulturangebote jenseits der eigenen Blase zu interessieren, ging auf.

Die siebenköpfige Band Botticelli Baby spielte nicht zum erstn Mal in Bremen. © Heyne

Und auch die Mischung von Aperol-schlürfenden Ascot-Hut-Austrägerinnen, Alt-68ern und jungen Eltern mit Tattoos, die am Samstag auf der grünen Wiese zu beobachten war, darf gern Schule machen: Sie genossen am Samstag zunächst Figaro, dann Deutsch-Punk der 2020 gegründeten Bremer Newcomer „NeonNeon“ und zum Abschluss Gypsy Jazz und Balkansound von Botticelli Baby.

Wiederholenswert sind auch die Symbiosen, die die ehrenamtlichen Macher in diesem Jahr eingingen: Im Rhododendron-Park nutzte man die Infrastruktur des Festivals „Horn to be Wild“, das einen Tag später über die Bühne ging. Sonst wäre es wohl personell eng geworden, war doch ein Großteil der Helfer beim Abbau im Schlamm des Festivals „Rocken am Brocken“ stecken geblieben.

Botticelli Baby gastierte erneut in Bremen

Einen Glanzpunkt des „Summa summarum“ setzte am Samstagabend Botticelli Baby: Die Band stammt zwar nicht aus Bremen, wurde aber als musikalischer Leuchtturm eingeladen. Das Septett aus dem Ruhrpott hat in der Hansestadt schon an unterschiedlichsten Orten gespielt: vom Universum über die Seebühne im vergangenen Jahr bis zur Messehalle – damals ohne Zuschauer während der „Pandemie-Ausgabe“ der Jazzahead.

Sänger und Frontmann Marlon Bösherz kommentierte schnoddrig das ungewohnt aufgelockerte, gerade mal gut 100 Zuschauer umfassende Publikum, das aber umso enthusiastischer die Lücken vor der Bühne wegtanzte: Schön sei es, mal so, äh, entspannt zu spielen – bevor er zu einer Ansage ansetzte, die stilistisch zwischen Helge Schneider und Klaus Kinski lag. Macht nichts, hören wollten die Fans (am T-Shirt zu erkennen) und solche in spe, die sich bald von den weißen Klappstühlen oder der mitgebrachten Stoff-Campingvariante erheben, auch lieber den wilden Mix aus Ska, Jazz, Balkan-Punk und vielen genialen Soli der drei Bläser. Die lieferten Saiten-Mastermind Jörg Buttler und natürlich Frontmann Bösherz, der seinen Kontrabass behandelt wie eine Mätresse.

Ungewohnt spärlich war der Andrang vor der Bühne, als Botticelli Baby auftrat. © Heyne

Das grandiose Finale am Samstag aber konnte nicht darüber hinwegtäuschen: Das „Sommer Summarum“ hat, bei allem guten Willen und ehrenamtlichen Einsatz, ein Identitätsproblem. Oder wie Mitorganisatorin Heitmann es ausdrückt: „Wir müssen gucken, was die Leute noch brauchen.“ Und damit meinte sie nicht nur die Bremer Künstler, denen das unter anderem von der Stadt geförderte Format eine Plattform als Spielball in der Festivalszene bieten soll, sondern auch die Besucher.

„Was brauchen sie, was wollen sie? Was machen andere Festivals so gut, dass wir es nicht auch noch bedienen müssen?“, fragen sich Heitmann und ihre Mitstreiter – schließlich wolle man gut funktionierenden Veranstaltungen wie der Breminale oder den Summer Sounds keine Konkurrenz machen. „Es gibt vieles, was einige gut können.“ Eine eigene Nische also gilt es noch zu finden und auszugestalten. Aufgeben ist für die Macher dabei keine Option.