Sodom und Gomorrha

Nona Inescu lotet im Künstlerhaus Bremen unser Verhältnis zur Natur aus

+ Wo ist die Grenze? Blick in die Ausstellung „Corporealle“ von Nona Inescu. Foto: Franziska von den Driesch

Bremen - Von Rolf Stein. Einer alten Geschichte zufolge verwandelte sich die Frau Lots auf der Flucht in eine Salzsäule. Mit ihrer Familie dem Untergang Sodoms knapp entronnen, drehte sie sich noch einmal um – und verstieß damit gegen das Wort Gottes. Eine Felsformation erinnert noch heute an sie. Dass Menschen zu Stein werden, ist auch in anderen Kulturen eine beliebter Topos. So dichtete ein unbekannter viktorianischer Autor dem Mount Tamalpais nördlich von San Francisco an, bei den Ureinwohnern als schlafende Jungfrau zu gelten.