Fotografien von Hannah Villiger: So nah und doch so fern

Von: Andreas Schnell

Nicht immer sind die Körperteile, die Hannah Villiger auf ihren Polaroids eingefangen hat, so eindeutig zu erkennen wie diese Hände. © Foundation The Estate Of Hannah Villiger

In der Weserburg sind noch bis Oktober Arbeiten von Hannah Villiger zu sehen.

Bremen – Gerade einmal 46 Jahre alt ist Hannah Villiger geworden. Schon zu Lebzeiten zählte sie zu den wichtigsten Schweizer Künstlerinnen ihrer Generation. Zum ersten Mal in Deutschland in größerem Umfang zu sehen sind Villigers Arbeiten nun in der Weserburg. Dass dort neben einer Reihe von Skizzen aus ihren Arbeitsbüchern vor allem fotografische Arbeiten zu sehen sind, scheint im Widerspruch zum Titel der Schau zu stehen: „Ich bin die Skulptur“.

Allerdings erschließt sich schnell, was der Grundgedanke ist, der sich hier manifestiert: Der Körper von Hannah Villiger ist das bildhauerische Material, das die Künstlerin aber eben nicht mit dem Meißel bearbeitet, sondern mit Licht, genauer: mit einer Polaroid-Kamera, die damals gerade erst auf den Markt gekommen war.

Das Polaroid hat Ähnlichkeit mit der Unmittelbarkeit sozialer Medien

Extrem vergrößert und auf Aluminiumplatten aufgezogen hängen die Ergebnisse ihrer skulpturalen Arbeit in ausgeklügelt arrangierten Kombinationen an den Wänden. Dort zeichnen sie raumbeherrschend und als Ganzes eine Körperlandschaft, die in ihren Details oft rätselhaft bleibt und in ihren Kombinationen zu etwas ganz Eigenem wird.

Das quadratische Bildformat der Polaroid-Kamera und ihre Unmittelbarkeit (das Ergebnis liegt in wenigen Augenblicken vor, ist gleichsam ein „instant telegram“) könnten an moderne soziale Medien erinnern – zumal sie ja auch „Selfies“ sind, als deren Erfinderin Villiger manchen gilt.

Die Ausstellung kuratierte Villigers Freund und Kollege Eric Hattan gemeinsam mit Janneke de Vries, Direktorin der Weserburg. © Tobias Hübel

Allerdings geht es Villiger nicht darum, ihre Persönlichkeit auszustellen. Die Beschäftigung mit dem menschlichen Körper, auch dem eigenen, entblößten, ist ohnehin nichts Neues in den Künsten. Die Art und Weise, mit der Villiger sich selbst thematisiert, ist zum einen weit entfernt davon, sich in ihrer Individualität selbst zu feiern, wie es heute in den sozialen Medien die Regel ist. Ihre Arbeiten zeigen einen auch verletzlichen und von schweren Krankheiten gezeichneten Körper. Zum anderen spielt das Ich auch sonst kaum eine Rolle – außer, dass es eben das Objekt ist.

Oft ist gar nicht oder nur schwer zu erkennen, welche Körperteile da in welcher Position zu sehen sind. Sie werden zu Konturen. Das trifft auch auf späte Serien zu, bei denen Villiger dieses Prinzip auf den bekleideten Körper erweiterte.

Neben Körperteilen gibt es auch Bilder aus der Stadt

Neben den Körperserien gibt es in der Weserburg auch Blicke auf Stadt und Architektur, in denen Villiger ähnlich verfährt wie mit dem eigenen Körper. Die Distanz mag größer sein, aber es sind Motive aus ihrer nächsten Umgebung, die Häuser in der Nachbarschaft oder ein Baum vor dem Fenster, die sie aus gewissermaßen kürzestmöglicher Distanz fotografiert und mit einer schlichten Drehung der Kamera um 90 oder 180 Grad verfremdet, um den Blick auf die Formen der Dinge zu lenken.

Mit ihren Arbeiten trug Villiger wesentlich dazu bei, die Fotografie als Kunstform von der Dokumentation zu befreien. Bevor sie die Fotografie für sich entdeckte, schuf sie tatsächlich Skulpturen – später, in ihren letzten Lebensjahren, kehrte sie dazu zurück. Auch diese Phase ist in der Ausstellung zu begutachten, in Form von Modellen in einem Video: Aus ganz alltäglichen Dingen – auch hier griff sie offenbar auf ihre unmittelbare Umgebung zurück – fertigte Villiger fragile Objekte, die später einmal große werden sollten, wozu es leider nicht mehr kam.

Villiger als Person: Ein Porträtfilm ergänzt die Ausstellung

Kuratiert hat die sehenswerte Schau Villigers Freund und Kollege Eric Hattan, gemeinsam mit Weserburg-Direktorin Janneke de Vries. Hattan hat aus dem Werk der Künstlerin eine Auswahl getroffen und durch Material aus Skizzenbüchern ergänzt, die Einblick nicht nur in die gedankliche Werkstatt der Künstlerin geben, sondern auch für sich reizvoll zu betrachten sind, weil sich in ihnen Humor und Weltsicht Villigers spiegeln.

Biografisches und Einordnendes zu der Künstlerin Hannah Villiger lässt sich in der Weserburg übrigens in einem sehr schönen Porträtfilm erfahren, der in der Ausstellung in Dauerschleife läuft.

Sehen: Die Schau „Hannah Villiger: Ich bin die Skulptur“ läuft noch bis 8. Oktober in der Weserburg in Bremen.