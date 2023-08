Musikfest Bremen zu Gast in Oldenburg: Sing zum Abschied leise „Addio“

Von: Andreas Schnell

Jeanine De Bique © Tim Tronckoe

Das Musikfest präsentiert barocke Arien vom Abschied am Oldenburgischen Staatstheater: „Addio Amore“.

Oldenburg – Wer auch immer den gelegentlich den Rolling Stones zugeschriebenen Ausspruch geprägt hat, wusste, wovon er oder sie sprach: It’s the singer, not the song – oder auf Deutsch: Entscheidend ist, wer ein Lied singt. Und es ist sicherlich auch eine Binsenweisheit, dass die meisten Lieder dieser Welt von der Liebe handeln. Von ihrem Beginn und ihrem Ende, und manchmal wohl von dem, was dazwischen passiert, was dann oft zum Zweiteren führt. Ob wohl jemals jemand durchgezählt hat, ob mehr über Liebesglück als über Liebesleid gesungen wird?

In der Oper jedenfalls gehört die unglückliche Liebe seit jeher zum Inventar. An die Anfänge des modernen Musiktheaters in der Barockmusik führten am Sonntag bei „Addio amore“ im Oldenburgischen Staatstheater das Kammerorchester Basel (Leitung: Konzertmeisterin Julia Schröder), die Sopranistin Jeanine De Bique und der Countertenor Terry Wey.

Es braucht kaum mehr als zwei Ohren, als die Meisterhaftigkeit zu hören

Zur Einstimmung gab es das Concerto grosso a-Moll op. 8/2 von Giuseppe Torelli, ein weiteres Concerto erklang später am Abend, bevor De Bique und Wey in „Vanne si, allor quest’alma“ aus „Meride e Selinunte“ von Nicola Antonio Porpora eine erste Kostprobe ihrer Kunst gaben. Ich möchte an dieser Stelle keine Expertise in diesen Dingen vorgaukeln – die kuratorischen Fähigkeiten der Veranstalter sind zum einen recht verlässlich. Zum anderen braucht es manchmal kaum mehr als zwei Ohren (und – zugegeben – ein bisschen Herz), um zu realisieren, dass hier eine Meisterin und ein Meister ihres Faches auf der Bühne stehen, während das Kammerorchester Basel die beiden sensibel und spielfreudig begleitet.

Das Programm des Abends bietet neben den genannten Komponisten noch Händel, Geminiano Giacomelli sowie Tomaso Albinoni auf – allesamt Schwergewichte ihrer Zeit und einander teils in heftiger Konkurrenz verbunden. Dass jene das Geschäft zumindest künstlerisch kräftig belebt hat, scheint an diesem Abend offenkundig. Vergleichsweise viel Raum bot die Musik damals nicht zuletzt auch den Sängern. Während später, in der klassischen Oper, als alles größer, pompöser, lauter und nicht selten plakativer geriet, auch die Notierung der Musik immer präziser wurde.

Stürmischer Applaus für De Bique und Wey

De Bique, in Trinidad geboren, und Wey, in Bern in eine schweizerisch-US-amerikanische Familie geboren, lernten sich vor gut drei Jahren bei der Arbeit zu einer Premiere im schweizerischen St. Gallen kennen, wo die Pandemie ihnen einen Strich durch eine gemeinsame Premiere machte. Mal im Duett, mal in Soloarien boten sie Kostproben ihrer Kunst, ließen ihre Stimmen betörend miteinander schweben, sich aneinander reiben, und loteten bis in die kleinsten Verästelungen der barocken Komplexität hinein aus, was in den Kompositionen verborgen liegt.

Zum Entzücken des Publikums übrigens, aus dem heraus schon früh am Abend und später immer wieder Bravo-Rufe erklangen – und am Ende geradezu stürmischer Applaus, bevor es in die milde Spätsommernacht hinausging. Schöner kann ein Abschied wohl kaum klingen.