Seltenes und Bekanntes

Alle Jahre wieder – und nichts ist gleich. Die Eröffnung des diesjährigen, mittlerweile 33. Musikfestes mit 18 Konzerten an neun verschiedenen Spielorten – drei davon open air – in der illuminierten Bremer Innenstadt ist seit vielen Jahren eine formale Konstante, ihr Inhalt aber wechselt immer wieder und bietet aufregend Neues aus über 600 Jahren Musikgeschichte.

Bremen - Die großen Sinfonieorchester spielen Bekanntes und Weltberühmtes, und immer wieder werden den ganz Neugierigen wohldurchdachte Raritäten des Repertoires geboten. Das sind in der Regel unbekannte Urfassungen der Besetzung, die später in anderer Bearbeitung Karriere gemacht haben. Kammermusik vom Feinsten ist zu hören, meist allererste Interpreten, die ihren Background der historischen Aufführungspraxis nicht verdrängen. Jazz, Elektronik, Rock, Weltmusik gibt es ebenfalls. Es gibt in Bremen wohl keine Musikliebhaber, die nicht auch „ihr Ding“ finden. In dieser Fülle hatte man dann am wiederum überfüllten Eröffnungsabend auch die Qual der Wahl.

Mir bescherte sie an diesem Abend den immer wieder riesigen Orchesterklang des neunzehnten und frühen 20. Jahrhunderts mit zwei zu Recht weltberühmten Werken: „La Valse“ von Maurice Ravel und das einzige Klavierkonzert op. 16 von Edvard Grieg. Der Dirigent Edward Gardner führte das riesig besetzte Bergen Philharmonic Orchestra durch die immer wieder schwindelerregenden Geheimnisse des Ravel’schen Werkes: 1906 uraufgeführt, erzählt uns der Komponist etwas über den Zerfall des Wiener Walzers 1855. Zunächst fast unhörbar leise drängen sich die kleinteiligen Fragmente immer mehr heraus, bis die ganze Pracht in der Katastrophe zusammenbricht: einer der großen Momente in der Musikgeschichte. Griegs explosives Klavierkonzert, das er im Alter von 25 Jahren schrieb, war dann stilsicher und bestens auf gehoben in der Wiedergabe des isländischen Pianisten Víkinpur Ólafsson, der die weiten, hellen „norwegischen“ Farben des Werkes ebenso leuchten ließ wie die tänzerischen, kämpferischen und immer wieder hochvirtuosen Aspekte. Klarheit stellte er stets an oberste Stelle. Zusammen mit dem Orchester eine Interpretation, die Begeisterung hinterließ.

Debut beim Musikfest Bremen: die Niederländische Bach-Vereinigung unter der Leitung des japanischen Geigers Shunske Sato. Sie brachte eine hochkarätige Rarität: ein „Magnificat“ (1749) von Carl Philipp Emmanuel Bach, mit der sich der junge Bach in Leipzig um die Nachfolge des Vaters – erfolglos – bewarb. Man würde sich wünschen, dass es auch für die Nachtmusik ein paar mehr Informationen im Programmheft gibt, mindestens aber die Kompositionsjahre. Hier glänzte die Bachvereinigung mit der später berühmt gewordenen Fassung von 1779. Eher zart und verhalten klangen die wunderschönen alten Instrumente und der kleine Kammerchor homogen. Mit einem Platz hinter dem Chor war das eher schwierig zu hören.

Sehr viel aufregender kam dann wiederum eine ganz andere Rarität zu Gehör: die Urfassung der Serenade Nr. 1 op. 11 als Nonett von Johannes Brahms, die in der späteren Orchesterfassung als Sinfonie-Studie berühmt wurde. Höchste Eleganz und klangliche Ausgewogenheit präsentierte die Gruppe aus dem Royal Concertgebouw Orchestra, die Camerata RCO. Auch sie debütierte beim Musikfest zur Begeisterung des Publikums: Die deutlich hörbaren Auseinandersetzungen des 24-jährigen Komponisten mit der Wiener Klassik erreichten uns mit feinster Poesie und unendlich klangschönen Soloturbulenzen.

