Schrift der Seele in Tönen

Yulianna Avdeeva beim Musikfest in der Bremer Glocke. © Patric Leo

Chopin und Rachmaninow – grandios gespielt von Yulianna Avdeeva

VON UTE SCHALZ-LAURENZE

Die in München lebende russische Pianistin Yulianna Avdeeva hat nicht zehn Finger, sondern geschätzt fast 60. Und man hat noch das Gefühl, dass jeder von diesen Fingern in der Lage ist, eine andere Klangfarbe anzuschlagen als der Finger daneben. Dazu hat Avdeeva ein Unmaß an dispositioneller Kraft und gleichzeitig geradezu betörende Zartheit. Damit gelang es ihr beim Konzert des Musikfestes, zwei Komponisten von allen Vorurteilen zu befreien, die ihnen noch immer anhaften: Fréderic Chopin und Serge Rachmaninow. Beide gelten noch als Komponisten unterhaltender und seichter Musik. Aber Avdeeva zählt zu den Interpretinnen, die uns da eines besseren belehren: Für Chopin arbeitete sie in vier Stücken auf verzaubernde Weise seine „Schrift der Seele in Tönen“, wie der Schriftsteller André Gide es so schön gesagt hat, heraus. Schon für vier Mazurken überzeugte das so sensible Legato des Polen, das hier nie – wie leider doch so oft – in Gefahr ist, ins Sentimentale oder gar Kitschige abzugleiten. Avdeeva, 2010 Gewinnerin des Warschauer Chopin-Wettbewerbes hat eine unnachahmliche Art, in unterschiedliche Atmosphären vorsichtig hineinzugleiten, immer das Geheimnis zu suchen. Sie behauptet nie, sie lässt uns teilhaben an ihrer Suche. Im großen Scherzo in cis-moll op. 39 überzeugten die zwei Ebenen, in der linken Hand der Choral und in der rechten blitzende Kaskaden. Die Barcarolle op. 60 mit seinem wunderbaren Gondelrhythmus und seinem versonnenen Gesang zeigte weitere Aspekte der „Seele“ und das kompositionstechnisch vielleicht progressivste Stück, die selten gespielte Polonaise-Fantasie in As-Dur op. 61 glänzte durch die harmonischen Tiefen dieser seiner letzten großen Komposition.

Im zweiten Teil erwiesen sich Werke von Rachmaninow als legitime Nachfolger der Chopin’schen Kunst im Sinne innerer Meditationen und Emotionen. Und alles, was Richard Strauss einmal „gefühlvolle Jauche“ und George Bernard Shaw „Vulgär-Töne“ genannt hatte, was in der Filmmusik gnadenlos geklaut und ausgebeutet wurde, präsentierte die Pianistin mit struktureller Klarheit und überbordender Klangpracht. Atemberaubend erschien auch bei dieser aberwitzig schwer zu spielenden Musik – vier Préludes aus op. 23 und die große Klaviersonate op. 36 (1913) – ihre Kondition, die ihr dann für das begeisterte Publikum noch zwei Zugaben erlaubte.