Schöpfung und Zerstörung

Die Kestnergesellschaft zeigt Arbeiten von Beuys-Schüler Walter Dahn

+ Die Verweise sind bei Walter Dahn nicht immer auf den ersten Blick nachvollziehbar: „Anne Frank wehrt sich III.“ (l.), „Black Beuys“ (r. o.) und „Buddhahand“. Foto: Walter Dahn, Sprüth Magers

Hannover - Von Jörg Worat. „As life travels on“: Das ist eine Zeile aus dem Song „Three Steps to Heaven“ von Eddie Cochran. So heißt aber auch eine Ausstellung von Walter Dahn, die in Hannover in der Kestnergesellschaft zu sehen ist und in der es von Querverweisen, vorzugsweise musikalischer Natur, nur so wimmelt.