Schöner Schein

43. Hamburger Balletttage beginnen mit „Anna Karenina“

+ Das Bild von der glücklichen Familie muss intakt bleiben, um jeden Preis: Die Tänzer Lizhong Wang (v.l.) als Leibwächter, Maria Huguet als Sohn, Ivan Urban als Alexej Karenin, Anna Laudere als Anna Karenina und Graeme Fuhrmann als Leibwächter tanzen beim bejubelten Auftakt der Hamburger Balletttage. - Foto: dpa

Hamburg - Während draußen tausende Demonstranten gegen den G20-Gipfel durch die Innenstadt ziehen, steht in der Hamburger Staatsoper Wahlkampf an. Ein aalglatter Politiker im dunklen Anzug lässt sich nach einer Rede feiern, seine Anhänger halten Plakate mit seinem Foto und „Vote Karenin“ hoch. Seine adrette Ehefrau im roten Kostüm bekommt einen Kuss auf die Wange, der kleine Sohn darf seinen Teddy hochstrecken. Nichts soll von der Inszenierung als „heile Familie“ ablenken. Ein klein wenig habe er bei dieser Szene auch an US-Präsident Donald Trump und seine Ehefrau Melania gedacht, gibt Ballett-Chef John Neumeier zu.