Bremens freie Szene präsentiert sich

Scheinwerfer auf neue Handschriften

+ © Ubeyde Cimen Auch Jonathan Prösler, hier in „Mephisto. Sein. Goethe“, steht im „Spotlight“. © Ubeyde Cimen

Bremen - Von Rolf Stein. Alle Bundesländer hatten schon einen, in Bremen gibt es ihn erst seit ein paar Jahren – den Landesverband Freie Darstellende Künste (LAFDK), angetreten mit dem Ziel, alles, was sich auf die Bühne traut, aber nicht fest an einer der Bühnen des Bundeslandes angestellt ist, zu vernetzen und zu vertreten. Was sich da unterm Dach des Verbands tummelt, der heute knapp 80 Mitglieder – Tendenz: steigend – zählt, ist ab heute im Rahmen eines Gastspielmonats in der Schwankhalle zu erleben – zumindest einiges davon.