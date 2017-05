Jetzt erst recht

Schauspiel Hannover öffnet neue Türen

+ © Ribbe Judith Gerstenberg © Ribbe

Hannover - Von Jörg Worat. Der Abschied in zwei Jahren ist gewiss – da kann man’s ein bisschen gemächlicher angehen lassen? Weit gefehlt, zumindest was die Führungscrew des hannoverschen Staatsschauspiels betrifft, die zur Spielzeit 2019/20 den Staffelstab an die neue Intendantin Sonja Anders übergeben wird.