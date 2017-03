New Model Army stemmt sich gegen das Chaos auf der Welt

Bremen - Von Marvin Köhnken. Unsichere Zeiten fördern kreatives Arbeiten. Im positiven Fall entstehen in Zeiten der Ungewissheit auf diese Weise Kunstwerke voller ungeahnter Energien. Zu beobachten war dies am Dienstag im Bremer Aladin. Dort zeigt New Model Army aus England, weshalb die 1980 gegründete Band um Justin Sullivan noch nicht zur Ruhe kommen kann.

„Die Welt ist sehr unberechenbar in diesen Tagen, beim nächsten Mal müssen wir womöglich um Einlass bitten, um überhaupt zu euch kommen zu können“, sagt Sullivan mit nachdenklicher Miene. Gemeint ist damit die Brexit-Entscheidung der Briten. „Lasst uns nicht über diesen Mist reden, wir wollen hier Musik machen.“

Damit hält sich der 60-Jährige dann auch nicht auf. Neben alten Songs aus den 80ern spielt die Band gemeinsam mit der Geigerin Shir-Ran Yinon Stücke von den beiden neuen Platten „Between Wine And Blood“ und „Winter“. Rund zwei Stunden, voller Wut über das politische Durcheinander auf der Welt. Bis zur völligen Erschöpfung – der wütende Planet („Angry Planet“) nimmt keine Rücksicht auf die Vergänglichkeit seiner Kritiker.

Musik, so unbeständig wie vielfältig

Die Musik ist dabei so unbeständig wie vielfältig. „Die Band jetzt gerade ist die beste New Model Army-Version aller Zeiten“, sagte Sullivan unlängst, und es liegt nahe, dieser Einschätzung zuzustimmen. In Bremen schreit das letzte verbliebene Gründungsmitglied der Rockgruppe seine Verzweiflung glaubhaft heraus.

New Model Army im Aladin Zur Fotostrecke

Diese düstere Intensität, die sich auch in der Stimmung der neusten Alben widerspiegelt, erinnert an das Jahrzehnt, in dem New Model Army mit ihrer Kritik an Margaret Thatcher und der US-Hörigkeit Großbritanniens („51 State of America“) zum Sprachrohr einer ganzen gesellschaftlichen Szene wurde. So heißen die Lieder heute „Burn the Castle“ oder „Die Trying“ und thematisieren Enttäuschung und Widerstand gegen ungerechte, egoistische Politik.

„Seid vorsichtig, mit wem ihr Deals macht!“

Und immer wieder Sturm, Schatten, Krieg und letztlich Winter. „Ich habe lange nicht daran geglaubt, wenn es heißt: Schütze deine Seele! Doch mittlerweile weiß ich, da ist etwas dran. Seid vorsichtig, mit wem ihr Deals macht!“

Sullivans größte Leistung an diesem Abend ist es, diesen Pessimismus in positive Energie umzuwandeln. Lautstarke Rufe nach Zugaben, die sich selbst gegen die einsetzende Musik als Zeichen des Konzert-Abschlusses durchsetzen können, zeigen, dass New Model Army damit den gepeinigten Nerv der Zuschauer getroffen hat.