Bremer Filmexperte Christian Keßler stellt sein neues Buch vor

Die Geschichte des Horrors

+ Das Cover des neuen Buchs des Bremer Filmexperten Christian Keßler.

Bremen - Von Benjamin Moldenhauer. An den Rändern der Geschichte des Kinos geht es alles in allem interessanter zu als im Zentrum. Das Horrorgenre ist ein Inbegriff kinematografischer Randständigkeit. Die Begeisterung dafür hat etwas Kindliches - was nicht zu verwechseln ist mit kindisch. Gemeint ist ein kindlicher Blick auf die Welt, der diese Filme beseelt und der sich immer wieder aufs Neue darüber informieren will, wie es um jene Welt bestellt ist. Selbst ein ästhetisch konservativer Horror-Blockbuster erinnert zumindest noch daran, dass die Welt kein so heimeliger Ort ist, wie es einem die Erwachsenen als Kind erzählen wollten.