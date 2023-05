Saisonprogramm der Bremer Philharmoniker

Von: Katia Backhaus

Teilen

Den Standort Tabakquartier weihten Dirigent Marko Letonja und Orchester im Herbst 2022 ein. © Rudolf Lörinc

Ensemble kündigt Konzerte in der Glocke und im Tabakquartier an

Bremen – Tolles Programm, große Namen – aber was bringt das, wenn die Säle nicht voll sind? Eine „eher mittelmäßige“ Zuschauerresonanz erlebten die Bremer Philharmoniker in der auslaufenden Spielzeit 2022/23, berichtet Intendant Wolfgang Fink. Für die neue – übrigens die 199. – Saison will das Ensemble deshalb vor allem diejenigen ansprechen, die zwischen sich und der klassischen Musik eine schwer zu überwindende Hürde spüren.

Die Themen der zwölf Philharmonischen Konzerte spiegeln Emotionen und Zustände, die jede und jeder kennt: Liebe, Mut, Trost oder auch Inspiration. Es gehe darum, die Zuhörerinnen und Zuhörer direkt anzusprechen, erklärt Fink: Was liebst du? Woher nimmst du deinen Mut? Wo findet du Trost? Publikumsnah gedacht ist gleich das erste Konzert (24. September) mit Stücken besetzt, die von berühmten Liebespaaren erzählen: Tschaikowskys Romeo und Julia-Ouvertüre, Faurés Pelléas und Mélisande, Wagners Tristan und Isolde und Ravels Suite Nr. 2, Daphnis und Chloé.

Auch zeitgenössische Komponisten kommen in der Saison zur Aufführung. Gleich zweimal vertreten ist John Adams (Harmonielehre, The Chairman Dances) außerdem spielt das Orchester die Émilie-Suite von Kaija Saariaho, die von einer außergewöhnlichen und mutigen Wissenschaftlerin zu Zeiten Voltaires und Newtons erzählt. Ebenfalls auf dem Programm steht erneut Peter Eötvös, der im März sein Cello Concerto Grosso dirigieren wird.

Dirigentinnen und Nachwuchsgäste

Eine Verjüngung des Orchesters, für Dirigent Marko Letonja eine erfreuliche Nachricht für die neue, seine fünfte, Bremer Saison, geht einher mit der Einladung junger Gäste. Hossein Pishkar, Jahrgang 1988, wird das Konzert „Inspiration“ dirigieren, Joel Sandelson, Jahrgang 1994, „Glanz“. Mit Anna Raketina („Pathos“) und Joana Carneiro („Energie“) ergänzen zwei Dirigentinnen das Programm der Philharmonischen Konzerte.

Zum Abschluss im Juni 2024 werden Marko Letonja und das Ensemble Gustav Mahlers Auferstehungssymphonie (Symphonie Nr. 2 c-Moll) zur Vorführung bringen. „Ein Stück, das Menschen anspricht, die der sogenannten klassischen Musik ferner stehen“, findet Intendant Fink. Und er hofft, dass Auferstehung sich dann auch als Motto für die Saison lesen lässt: Als das Eingeständnis, dass es nicht selbstverständlich ist, volle Säle zu haben – und als mögliches Fazit, dass dies in der 199. Saison dennoch gelungen sein wird.

Neben den Konzerten in der Glocke werden die Philharmoniker auch ihr neues Zuhause, die Halle 1 im Tabakquartier, bespielen. Vier Termine sind dort in der 2022 gestarteten, genreübergreifenden Konzertreihe „PhilX“ geplant. Ab Mitte September gibt es wieder Kammermusik am Sonntagmorgen zu hören. Auch zum Klimakonzert (Juni 2024), einem der Familienkonzerte (April 2024) und dem Bremer Blechbläserfestival „dat brasst“ laden die Philharmoniker ins Tabakquartier ein.

Planen: Informationen zur Spielzeit 2023/24 und zu Abos und Tickets: bremer-philharmoniker.de.