Realtime-Festival Bremen: Neue Musik für alle

Von: Mareike Bannasch

Claudia Janet Birkholz ist nicht nur Pianistin, sie gründete auch das Realtime-Festival in Bremen. © Andreas Caspari

Bremen – Auftritte in Straßenbahnen, Konzerte in der Bremer Innenstadt und Vorträge zum Spannungsfeld zwischen Künstlicher Intelligenz und Musik: Mit all diesen Themen beschäftigt sich die zweite Ausgabe des Realtime-Festivals für Neue Musik. Bevor das Programm am Mittwoch mit dem ersten Konzert startet, hat Gründerin Claudia Janet Birkholz unserer Redaktion ein paar Fragen beantwortet.

Frau Birkholz, trotz zahlreicher Anstrengungen gibt es nach wie vor ein großes Desinteresse an zeitgenössischer Musik. Wie erklären Sie sich das?

Das Wort Desinteresse finde ich hier zu hart. Es gibt eher viel Unwissenheit darüber, welche Vielfalt die Neue Musik bietet. Und es gibt eine Menge Vorurteile. „12-Ton-Musik“ hat einen besonders schlechten Beigeschmack. Wenn die Menschen dann aber die lyrische, zarte und ganz einfach zauberhafte Musik von Luigi Dallapiccola hören, dann können sie es nicht fassen, dass Dallapiccola bevorzugt in diesem System komponiert hat.

Außerdem hat unser Festival bei seinem Start 2021, und der stand noch ganz im Zeichen von Corona, beachtliche 800 Zuschauer angezogen. Das ist nicht gerade wenig. Die Menschen sind also neugierig geworden, und das merken wir. Ich sehe es eher so, dass wir uns gerade in einer ganz spannenden Phase des Umbruchs befinden. Zurzeit fühlen sich besonders viele junge Menschen, die an klassischer Musik sehr wohl interessiert sind, nicht mehr von den traditionellen philharmonischen Konzertformaten angezogen. Die wollen mehr. Audiovisuelle Gesamtkunstwerke und innovative Bühnenkonzepte, die aktuelle gesellschaftliche und politische Themen aufgreifen. Genau das bietet die Neue Musik.

Dass bei einem Festival für Neue Musik die ganze Stadt auf den Beinen sein kann, von jung bis alt, durch alle sozial-ökonomischen Schichten, zeigt uns das Beispiel des Warschauer Herbsts. Diese besondere Festivalstimmung in einer großen Stadt, das wird auch für Bremen kommen.

Was kann ein Festival wie das Ihre da leisten?

Wir möchten mit diesem Festival allen musikliebenden und neugierigen Menschen einen Einstieg in die Welt der Neuen Musik bieten. Ich vergleiche das gern mit einer Abenteuerreise. Am Anfang steht der Aufbruch, und je weiter man kommt, desto spannender wird es.

Und damit der Einstieg in diese neue Klangwelt sanft ist, gibt es kostenfreie Pop-up-Konzerte in der Innenstadt und Klangspaziergänge durch die Wallanlagen. Da können all die mal reinschnuppern, die bisher noch nicht mit der Neuen Musik in Berührung gekommen sind. Außerdem gibt Workshops, in denen man innerhalb weniger Minuten lernen kann ein faszinierendes elektronisches Instrument zu spielen, berührungslos, nur mit Hand- und Armbewegungen.

Es gibt einen KI-gesteuerten Schlagzeugroboter, der mit einem menschlichen Schlagzeuger im Duo spielt. Eine Tänzerin wird in ein kinetisches Instrument verwandelt und perfomt dann mit zwei Musikern auf der Bühne. Es gibt Musiktheater, experimentelle Konzerte und interaktive Konzerte, Programm für Kids und Teens und natürlich die Verleihung des Köster-Preises. Und das alles wird moderiert, weil es uns ganz wichtig ist, den Zuhörer*innen einen Weg in diese Welt der faszinierenden Klänge zu bereiten.

Und ebenfalls ganz wichtig: All das soll Spaß machen. Die Geselligkeit, verschiedene Begegnungen und Gespräche bei einem kleinen Snack oder einem Glas Wein stehen ebenfalls auf dem Programm. Wer mag, kann auch tanzen. Bei den Late-Night-Partys am Freitag und Samstagabend mit den Künstler*innen und DJs.

Der diesjährige Schwerpunkt ist Künstliche Intelligenz. Wo sehen Sie die Chancen, wo die Gefahren – gerade für den Bereich Musik?

Diese Themen werden bei zwei TalkTimes mit Professor*innen der Uni Bremen, der Constructor University und der Uni Osnabrück diskutiert. Außerdem gibt es eine Lecture zu diesem Thema mit Professor Kai Uwe Kühnberger. Da werden spannende Einblicke möglich sein.

Mich persönlich interessiert viel mehr, wie Künstler*innen KI kreativ nutzen werden. Denn das hat längst begonnen. Bei unserem Festival sehen wir einige äußerst faszinierende Produktionen zu diesem Thema.

Im Programm findet sich auch ein Konzert zum 100. Geburtstag von György Ligeti. Welche historische Bedeutung messen Sie ihm heute bei?

Ligeti ist einer der ganz Großen. Seine Musik ist oftmals zwar kompliziert zu spielen, aber immer sehr emotional. Ich liebe die Sinnlichkeit seiner Musik, die Bedeutung von melodischen Verläufen und Klangfarben. Und noch mehr liebe ich die komplexen und verschachtelten Strukturen die er aufbaut, um eine Illusion von etwas zu erschaffen, das gar nicht vorhanden ist. Er spielt mit unserer Vorstellungskraft und erschafft so magische Konstrukte, die nur in unseren Köpfen entstehen. Außerdem war er ein extrem neugieriger Mensch, humorvoll, sensitiv und wissenschaftlich sehr interessiert.

Sie vergeben den mit 30.000 Euro dotierten Köster-Preis an die Gruppe Cocaine Hippos für das Projekt „Swangate: A Gathering About Bird Songs and Animatronics“. Warum hat sich die Jury gerade für dieses Werk entschieden?

Im Ausschreibungstext wurde die Entwicklung eines neuartigen 45-minütigen Musik-Projektes mit interdisziplinärem und performativem Aspekt eingefordert. Das Motto des Festivals „Mensch-Musik-Maschine“ sollte dabei berücksichtig werden. Außerdem sollte es einen Bezug zu gegenwärtigen politischen oder gesellschaftlichen Themen geben, mehrere Kunstformen vereinen und neue Medien aus dem Audio- oder Videobereich oder dem Bereich der Künstlichen Intelligenz einbinden. Unsere international besetzte Jury kam aus den Bereichen Komposition, Theater und Musik und hat sich einstimmig für „Swangate“ entschieden.

Aus der Begründung der Jury: „Musik, Video-Kunst, Robotik, Künstliche Intelligenz und Performance, in die das Publikum mit eingebunden werden soll, versprechen ein fantasievolles, hochsinnliches und zeitgenössisches Musiktheater. Die Auseinandersetzung mit der Welt, in der wir leben oder die uns bald erwartet, wird uns in einer theatralisch-musikalischen Dystopie vor Augen geführt: Verschwörungstheorien, staatliche Überwachung, Wahrheit und Fiktion, Mensch und Technologie. Die spielerische und humorvolle Konzeption hat die Jury vom ersten Moment an begeistert und auf vielen Ebenen angesprochen.“

Bereits am Sonntag reist das Ensemble an und beginnt mit den Proben am Güterbahnhof. Ich bin sehr gespannt und werde auf jeden Fall versuchen, einen Blick auf die Probenarbeit zu werfen.

Das Programm: Alles Wissenswerte zu den Konzerten und anderen Veranstaltungen gibt es auf realtime-bremen.de