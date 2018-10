Rapperin Haiyti gastiert im Tower in Bremen

Zum Glück nicht im Berghain

Bremen - Von Gareth Joswig. Wenn man den Text verkackt und deswegen der Beat aufhört, muss wenigstens der Goldzahn noch blinken. Und das tut er, denn Haiyti lächelt. „Heute ist lustig, Bremen. Ist Samstag?“, fragt sie ihr Publikum am Sonntag im Tower. Dann krächzt sie mit schriller Stimme: „Rewind!“, und der DJ spielt ihren Song „Avanti“ zum dritten Mal von vorne. Es ist Tag Nummer drei der „ATM Tour Cash Out“-Tournee. Alles sitzt so gut es muss, wenn man punky sein will.