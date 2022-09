Durch den Widerstand mit Pussy Riot

Seit zehn Jahren sind die Aktivistinnen von Pussy Riot auf der ganzen Welt bekannt – genauso wie ihr Protest gegen Wladimir Putin. © Landsberg

Ein Event der besonderen Art erlebten die Zuschauer kürzlich im Theater Bremen: Die russischen Aktivistinnen von Pussy Riot traten auf – und nutzten dies zu einer ebenso lauten wie eindrucksvollen Performance, die sich vor allem gegen den russischen Präsidenten Waldimir Putin und seinen Krieg gegen die Ukraine richtete.

Bremen – Vor zehn Jahren war der Name Pussy Riot von heute auf morgen in aller Munde: Vier Aktivistinnen des russischen Performance-Kollektivs hatten mit einer Guerilla-Aktion die Moskauer Christ-Erlöser-Kirche gestürmt und in bunten Wollmasken ihr sogenanntes Punk-Gebet abgehalten – sie enterten den Altar und zeigten mit lauten Parolen auf, was sie von der Kirche hielten. Der Protest richtete sich vor allem gegen den Zusammenhang von Kirche und Politik – und dagegen, dass die Kirche das System des russischen Präsidenten Wladimir Putin unterstützt. Was auf diese 41 Sekunden folgte, war eine schier endlose Geschichte von Repressalien. Drei der Beteiligten wurden verhaftet und verurteilt, zwei traten in den Hungerstreik, kamen ins Arbeitslager. Aufgrund der weltweiten Proteste wurden sie im Dezember 2013 freigelassen – die Restriktionen aber gingen weiter. Maria Aljochina, eine der treibenden Kräfte im Kollektiv, wurde zu Hausarrest verurteilt, flüchtete aber im vergangenen Winter auf spektakuläre Weise, als Kurierfahrerin verkleidet aus ihrem Land – um jetzt auf einer Tournee durch Europa mit einigen Mitstreiterinnen auf die Zustände in ihrer Heimat hinzuweisen – basierend auf ihrem eigenen Buch, das unter dem Titel „Tage des Aufstandes“ erschienen ist.

Entsprechend angespannt ist die Stimmung im ausverkaufen Theater Bremen: nach dem Motto, was wird das werden, was erwartet uns? Mit zehnminütiger Verspätung löst ein Tourmitglied diese Spannung auf und erläutert den knapp 800 Zuschauern in einer kurzen Einleitung, worum es an diesem Abend gehen würde: Kein Theater, kein Konzert, eher eine Electric Punk Opera.

Persönlicher geht‘s nimmer

Und so kommt es denn auch: Kaum dass Maria Aljochina und ihre Mitstreiterinnen – darunter die ehemalige Polizistin Olga Borisowa sowie Diana Burkat am Schlagzeug – die Bühne betreten, verwandelt sich diese in Form einer Videoperformance in einen Ort der Zeitgeschichte. So eindringlich wie es nur gehen kann, erzählen Maria Aljochina und ihre Kolleginnen mit lautem, harschem Sprechgesang ihre Geschichte, angetrieben von gnadenlosen Elektrobeats. Hat die „Show“ erst einmal begonnen, gibt es kein Atemholen, kein Entfliehen mehr, der Zuschauer ist gefangen – so gefangen wie die Protagonistinnen in ihrer Geschichte. Denn: Persönlicher geht’s nimmer auf der Bühne, getreu jener Aussage von Aljochina, die sie mehrfach betont: „In unserer Geschichte ist die private Entscheidung politisch.“

Aljochina und Co. erzählen, wie und warum sie sich für den Widerstand entschieden, wie sie verhaftet wurden und welche Qualen sie erlitten; komplett ohne Selbstmitleid, stets bleibt bei ihrem Vortrag sichtbar, dass sie weitermachen werden in ihrem Kampf – und dass sie mithelfen wollen, den Krieg gegen die Ukraine zu beenden. Die Musik ist immer im Fluss, variiert nur geringfügig, treibend und mitziehend mit Passagen, die direkt aus der Hölle (dem Arbeitslager) zu kommen scheinen – immer unter dem Motto: As much Punk as possible. Das ist der andere wichtige, der musikalische Aspekt dieses Abends: Dass der Punk hier auch ohne Gitarren, einzig mit Elektro-Sounds, Schlagzeug und Flöte (!) seinem Namen, seiner Vorgabe, seiner Haltung gerecht wird.

Der Abend ist ein Happening

Dass die Songtexte auf deutsch übertitelt sind, trägt sehr zum Gelingen des Abends bei. Zeilen wie „Der erste Hungerstreik ist wie die erste Liebe, Du verstehst überhaupt nichts“, gehen unter die Haut, ebenso die Bilder von knüppelnden Polizisten oder vom Happening in der Kirche, die ebenso gezeigt werden. „Mädchen Mädchen, was macht Ihr da, Ihr richtet Euch zugrunde“, sagt ein Wachmann – Zeitgeschichte mit Gänsehauteffekt.

Der Abend ist ein Happening. Das Publikum nimmt es begeistert auf, schreit nach Aufforderung „Fuck the war“ mit und goutiert auch das Wasser, das von der Bühne aus in die ersten Reihen gespritzt wird. Nach 80 Minuten ist es vorbei, haucht Aljochiuna ein kaum hörbares „Danke“ in den Saal. Das Publikum ist sichtbar bewegt, Standing Ovations sind die Folge – leidenschaftlicher kann ein Plädoyer für Selbstbestimmung und gegen Krieg auch kaum ausfallen.