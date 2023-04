Pascow wirbeln durch den Schlachthof

Von: Frank Schümann

Teilen

Pascow-Sänger Alexander Thomé brachte den Schlachthof zum Toben. © Frank Schaub

Lagerhaus-Publikum feiert Punkrock-Quartett bei seinem Auftritt im Bremer Schlachthof

Bremen – Die Farbe Schwarz dominiert an diesem Abend vor dem Bremer Kulturzentrum Schlachthof, viele Kapuzenpullis und Leder. Mit ein bisschen Fantasie konnte man sich fast in die 80er-Jahre zurückdenken, nur dass die Lederjacken heute schicker sind als damals und nur selten abgeranzt, und das Publikum ist älter und weit entfernt von No future.

Die Band, um die es an diesem Abend geht, ist Pascow – ein gegenwärtig schwer angesagtes Punkrock-Quartett aus dem kleinen Ort Gimbweiler an der rheinland-pfälzischen Grenze zum Saarland. Nachdem sie vor drei Jahren mit ihrem sechsten Tonträger „Jade“ erstmals in die deutschen Charts kam, erreichte der Nachfolger „Sieben“, der im Februar dieses Jahres erschien, schon Platz fünf. Das Konzert in Bremen war schon seit Monaten ausverkauft – veranstaltet vom Lagerhaus, das das Konzert wegen der großen Nachfrage im Schlachthof stattfinden ließ. „Das sind einfach unsere Jungs“, sagt Wolfgang Gerhardy vom Lagerhaus, und Kollege Felix Büttner ergänzt: „Die sind eben immer noch richtig gut.“

Sprünge von der Bühne

Bevor Pascow startet, wird dem Publikum allerdings auf andere Weise eingeheizt – mit dem kanadischen Frauen-Duo Mobina Galore, das ihren straighten Rock mit Punk-Einflüssen in der Besetzung Gitarre/Schlagzeug mit enorm viel Dampf vorträgt, 40 Minuten lang. Bevor es weitergeht, können die Zuschauer 20 Minuten lang durchpusten, sich ein Bier holen oder – je nach Alter, Lust und Laune – einen sicheren Platz jenseits des Stehbereichs vor der Bühne suchen, die sich nach der Pause in ein Tollhaus verwandelt. In diesen Sekunden ahnt der Schlachthof noch nichts davon, dass er kurz darauf abgerissen wird, wie es ein Kollege nach dem Konzert formuliert: durch den Punk-Orkan namens Pascow, der durch die Halle fegt.

Der Beginn des Konzerts gleicht einem Urknall – mit den ersten Klängen von „Himmelhunde“ ist von einem Moment auf den anderen alles anders, alles in Bewegung, die Menschen toben und rasen. Der Moshpit lebt und feiert und die ersten Stage Diver lassen auch nicht lange auf sich warten – das ganze Konzert über werden Leute ins Publikum springen.

Worte wie ein Programm

Und die Band? Zeigt sich in Hochform. Eine unglaubliche Energie strömt von der Bühne, man merkt man vom ersten Takt an, wie eingespielt diese Jungs sind – Sänger und Gitarrist Alexander Thomé (alias Alex Pascow), sein Bruder Oliver (alias Ollo) am Schlagzeug, Flo am Bass und Swen an der zweiten Gitarre. „Ich werd, ich werd mit dem gehen, mit dem gehen, den ich liebe…“ singt Alex im Opener, und: „Verschwendet Eure Zeit nicht, die alten Tage sind gezählt.“ Worte wie ein Programm – ein auch inhaltlich gut gewähltes Auftaktstück für die 90 Minuten, die da noch kommen sollen und eines von insgesamt acht Stücken der aktuellen Platte.

Insgesamt stehen 26 Songs (22 davon von den letzten vier Alben) auf der Setlist der Band, die schon 25 Jahre auf dem Buckel hat – was man ihr angesichts der massiven Spielfreude niemals anmerkt, zumindest nicht in negativer Hinsicht.

Treibende Gitarrenarbeit

Denn Pascow steht für exquisite, treibende Gitarren- und Schlagzeugarbeit, spannende Riffs, abwechslungsreiche Intros, bisweilen Soli, die auch Metal-Bands zur Ehre gereichten. Dazu eine ungemein energetische Bühnenshow: Sänger Thomé ist wie auch Gitarrist Alex immer in Bewegung, teilt sich mit seinem Bruder an den Drums auch alle Ansagen – kurz und auf den Punkt der eine, plaudernd der andere.

Dazu gibt es immer wieder kurze, auch politische Statements, für die Pascow ebenso bekannt ist wie für ihre guten Texte – letztere oft beobachtend, manchmal anklagend, immer mit Empathie für die Außenseiter und Schwachen. Letztere werden unter anderem in der starken neuen Hymne „14 Colakracher“ besungen, die Sänger Alex mit den Worten ankündigt: „Die schönste Zeit meines Lebens habe ich mit Spinnern und Verlierern gebracht.“

90 Minuten Punkrock wie aus einem Guss

Die 90 Minuten Punkrock sind wie aus einem Guss – unterbrochen nur von einer schönen, auf der akustischen Gitarre begleiteten Version von „Wunderkind“, die in diesem Fall von Gastsängerin Clara Krum vorgetragen wird, die auch bei einigen anderen Stücken im Background dabei ist. Dieses kleine musikalische Break wirkt keineswegs wie ein Fremdkörper, sondern im Gegenteil wie ein intensiver Höhepunkt. Am Ende gibt’s vier Zugaben, darunter zwei Coverversionen und final einen der ältesten Songs, „Trampen nach Norden“. Passt.