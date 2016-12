Play drücken und fertig

Von der Boygroup zur Top-40-Band: Caught in the Act im Modernes

+ Peinliche Outfits, ein Erfolgsgarant für die Boybands der 90er-Jahre, heute eher ein Grund zur Fremdscham. Den verbliebenen Männern von Caught in the Act ist das allerdings ziemlich egal. - Fotos: Menker

Bremen - Von Mareike Bannasch. Die Ellbogen kantig nach außen strecken, die Faust vor dem Gesicht ballen, langsam nach unten ziehen – und auf gar keinen Fall die Mimik vergessen. Wenn sich der Mund im Angesicht des geballten Weltschmerzes verzieht und in eine überzogene Fratze verwandelt, dann, und nur dann, ist sie geschafft: die perfekte Boygroup-Choreografie. Tausende Teenager gerieten Mitte der 90er-Jahre angesichts dieser ausdrucksstarken Meisterleistung in ekstatische Zustände – am Sonntagabend reicht es gerade mal für ein paar Hundert.

Caught in the Act sind nach ihrer Reunion vor knapp einem Jahr wieder in der Republik unterwegs und reihen sich damit in die nicht enden wollende Folge aus Boygroups der 90er ein, die noch einmal an ihre großen Erfolge anknüpfen. Oder es zumindest versuchen. Denn das, was die mit ihren Idolen gealterten Zuschauerinnen im nicht einmal zur Hälfte gefüllten Modernes in Bremen geboten bekommen, ist weit von den Glanzzeiten der holländischen Casting-Band entfernt, als sich ihr Hit „Love is everywhere“ mehr als 500 000 Mal verkaufte.

Zugegeben, hinter den Backstreet Boys oder Take That wirkte Caught in the Act schon immer eher blass, aber dennoch hätte man sich mehr Qualität für die „Love is everywhere“-Tour gewünscht. Denn das Trio bemüht sich vor der Billigversion eines Bühnenbilds, eine Filmleinwand mit dem Bandnamen drauf, nahezu verzweifelt, alles abzuspulen, was in den 90ern funktioniert hat – uniforme Bomberjacken, große Gesten und angestaubte Choreografien inklusive. Zumindest letztere wurden eins zu eins aus früheren Zeiten übernommen. Ein Beispiel gefällig?

Damals, als auch die Rezensentin die Auftritte der Band am Fernseher verfolgte, war auch ein Madonna-Medley Teil der Show. Heute ist die dazugehörige Schrittfolge Teil einer Homage an die anderen Boy- und Girlgroups der 90er – allerdings ohne die schwierigeren Passagen, man wird ja nicht jünger. Aber selbst die abgespeckte Version lässt Lee Baxter, nach der Absage von Benjamin Boyce nun der einzige Brite in der Band, ein ums andere Mal pumpend nach Luft schnappen.

Ob es an fehlendem Lungenvolumen liegt, dass bei ihm die Töne oft leicht schief sind? Sicher ist nur, dass Baxter der schwächste Sänger ist. Eloy de Jong, der den Welpenblick noch immer drauf hat, und der mittlerweile als Schlagerstar umhertingelnde Bastiaan Ragas können eigentlich gut singen. Hört man aber nicht. Denn aus irgend einem Grund hat sich Caught in the Act dafür entschieden, für die Musik auf den Computer zurückzugreifen. Einfach auf „Play“ gedrückt und fertig.

Und so krachen zu den Hits von damals Discobeats aus den Lautsprechern, wie man sie von Top-40-Bands bei den Kohltouren in der Region kennt. Zumal gefühlte 80 Prozent des Abendprogramms ohnehin aus Partyklassikern von Boney M. oder Wham bestehen. Dem überwiegend weiblichen Publikum ist‘s egal. Sie kreischen trotzdem, schließlich gibt es nicht oft die Möglichkeit, wieder 15 zu sein.

Für einen kurzen Moment macht sich dann aber auch bei der sonst mit „I love you“-Rufen nicht geizenden Menge Entgeisterung breit, und zwar, als der Prinz von Mallorca die Bühne betritt. Ja, richtig gelesen, ein Prinz. Von seiner Majestät Jürgen Drews höchstpersönlich gekürt, singt Marcus Kuno, so sein bürgerlicher Name, gemeinsam mit Ragas, de Jong und Baxter „Ich bin der Prinz von Malle“. Ein Gastauftritt, für den zwar 2 000 Euro für einen guten Zweck geflossen sind, der aber so gruselig ist, wie der Songtitel es andeutet. Und thematisch sehr gut zu einem Auftritt passt, der sich verzweifelt um den Glanz vergangener Tage bemüht – und doch nur zum Fremdschämen einlädt.

Schade, denn zumindest bei de Jong und Ragas wäre mehr drin gewesen, wie einige Songs zeigen, die Ragas am Klavier begleitet. Und einen kurzen Moment lang ahnen lassen, wie der Auftritt auch hätte klingen können, ganz ohne Musik vom Band. Aber für richtige Musiker war wohl kein Geld mehr da.