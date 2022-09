Pinguine auf dem Dancefloor

„GoGo Penguin“ beim Musikfest Surprise. © heyne

Fusiontrio „GoGo Penguin“ aus Manchester bringt Tanzbares in die Überseestadt

VON ULLA HEYNE

GoGo Penguin – der Name des Trios, das am Freitagabend beim Musikfest Surprise in der Überseestadt gastierte, ist Programm. Aber welches? Klar ist mal eins: Die drei Musiker aus Manchester, die unter diesem Namen seit zehn Jahren ihr eigenes Ding zwischen Jazz und Elektronik machen, scheren sich nicht um Schubladen – und haben vielleicht gerade deshalb aus einer Schnapsidee heraus den absurden Namen gewählt. Fest steht wohl: Pinguine würden unter dem Einfluss der Dancefloor-tauglichen Elektronikmusik auf analogen Instrumenten, so die offizielle Beschreibung, wohl nicht auf ihrer Eisscholle watscheln, sondern eher tänzeln.

Genau blieb den altersgemischten Zuhörern an den Loungetischen im BLG-Überseeforum zwar verwehrt, zumindest gedanklich nicht Mitzugrooven, wäre allerdings schwergefallen. Seit 2020 das sechste Album herauskam, blieb wenig Gelegenheit, es live zu spielen. Und so meint man in den drei Gesichtern zuweilen etwas wie entrücktes Glück zu erahnen, als sie in ihrem mitreißenden, gut eineinhalbstündigen Auftritt endlich die Stücke aus diesem Album spielen. Das trägt kurioserweise nur den Namen der Band – sonst eher von Newcomern bekannt, die das Trio nach zehn Jahren und einem Mercury-Preis nun wirklich nicht mehr sind. Es ist beileibe nicht der erste Besuch in Norddeutschland: Bereits 2017 nahmen sie live in der Hamburger Elphi ihre 2019 veröffentlichte Scheibe „Ocean in a Drop: Music for Film“ auf, inspiriert von Philip Glass’ minimalistischer Musik zum Dokumentarfilm Koyaanisqatsi.

An diesem Abend kommen die drei Briten meist gleich zur Sache: Genauso unvermittelt, wie sie die meisten ihrer Songs beenden, beginnen sie sie auch: mit hämmernd angeschlagenen Tasten, oft in repetitiven Mustern, in die sich der Bass (Nick Blacka) einfindet. Die Melodieführung, sie wandert fast unmerklich zwischen Bass und Piano hin- und her, so gleichberechtigt wie selten bei Formationen dieser Art. Dabei verlieren sich die drei nicht in der Fortführung von Motiven, was die Kürze vieler Stücke erklärt. Auch im Ansatz unterscheidet sich ihr Ansatz grundlegend zu anderen Formationen: Ausgangspunkt sind oft Sessions, Proben oder gleich am Computer durchgeplante Stücke, die, wenn sie digital funktionieren, für die analogen Instrumente umgeschrieben enwerden. Mal zum Fallenlassen, mal energetisch im Bereich der Clubmusik zu verorten, blickt bei Illingworth die klassische Ausbildung durch, wenn er das Motiv wie beim wohltemperierten Klavier in den zwei Stimmen der beiden Hände verschachtelt, und das zu den überaus komplexen Rhythmen von John Scott. Neben Tanzbarem haben auch wunderbar kontemplative, ruhigere Stücke wie „Don‘t go“ ihren Platz; „jetzt könnt ihr euch zur Abwechslung mal ausruhen, aber nur kurz“ – mit seiner Ansage meint Bassist Nick Blacka es ernst. Ältere Stücke wie „One Percent“ vom zweiten Album kommen geradezu poppig daher und holen die Zuschauer mit eingängigen Motiven und songhaften Strukturen ab – der über gute eine halbe Minute höher geschraubte Ton am Bass ringt den Zuschauern erste stehende Ovationen ab. Und auch in den Genuss ganz neuer funkiger Stücke des Fusiontrios vom gerade erst veröffentlichten Album „Between two Waves“ kommen die Zuhörer. Bei „Wave Decay“ spielt John Scott so mit den Rhythmen, dass die mittappenden Füße des Publikums ins Schleudern kommen. Insgesamt intensives Erlebnis, das der Reihe „Surprise“ alle Ehre macht. Einzige Irritation des Abends: Trotz nahezu frenetischen Jubels kann das Publikum beim vorletzten Konzert der Reihe nicht mehr als eine Zugabe herauskitzeln. Den mit Spannung erwarteten Abschluss machten am Sonntag China Moses und Theo Croker beim bereits ausverkauften „Musikfest Goes Overseas“.