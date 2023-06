Peter Lüchinger spielt seine letzte Rolle

Bei seinem letzten Bühnenauftritt wird aus Peter Lüchinger Anne-Marie. © Marianne Menke

In „Anne-Marie die Schönheit“, aufgeführt von der Bremer Shakespeare Company, zieht eine Schauspielerin Lebensbilanz

Bremen – Wenn es an der Zeit ist, das eigene Leben zu resümieren, oder zumindest einen wesentlichen Teil davon, beispielsweise das, was ein Mensch geleistet hat, ist es, wie in jeder Bilanz, unerfreulich, wenn das Negative überwiegt. Oder wenn sich die Wünsche und Vorstellungen am Anfang eines Lebens nicht eingelöst haben – was, ist man ehrlich, eher Regel als Ausnahme ist.

Die Hauptfigur in Yasmina Rezas „Anne-Marie die Schönheit“ ist Schauspielerin geworden. Was eigentlich ja erst einmal ganz gut klingt. Allerdings: Ihr Fazit ist recht gemischt. Gigi, die Freundin aus Jugendtagen, bekam stets die großen Rollen, die Liebhaber und das Geld. Und Anne-Marie? Musste sich schon als Kind von der Mutter sagen lassen, sie habe nicht das Gesicht für eine Schauspielerin.

Ob sie glücklich gewesen ist, kann sie nach einem langen Leben kaum sagen. Mit ihrem Mann hat sie sich gelangweilt, aber er war immerhin verlässlich. Sie hat kaputte Knie, ihre Freunde sind tot oder im Altersheim, aber sie lebt und hat ihre Erinnerungen. Sie weiß, dass es auch schlimmer hätte kommen können. Nur besonders glamourös ist es nicht gewesen.

Lüchinger ist auch als Eiswetten-Schneider bekannt

Peter Lüchinger, seit 1989 Ensemblemitglied und seit 1994 Teil des Vorstands der Bremer Shakespeare Company, hat sich das Stück für seine letzte Rolle ausgesucht. In Bremen hat er in den letzten 34 Jahren große Shakespeare-Rollen gespielt, war aber auch in Samuel Becketts „Warten auf Godot“, in der Reihe „Aus den Akten auf die Bühne“ zu sehen, und seit 2017 kennen ihn Bremer und Bremerinnen auch als Schneider bei der Bremer Eiswette.

Sich nach dieser Zeit als gealterte Vorstadtdiva von seinem Publikum zu verabschieden, das könnte auf den ersten Blick ein wenig bitter wirken. Aber es ist schließlich immer noch Theater. Und in diesem Sinne ist „Anne-Marie die Schönheit“ ein Abend, der in intimem Wohnzimmer-Ambiente etwas von den Dunkelheiten erzählt, die in einem Leben verborgen liegen.

Geschrieben hat Yasmina Reza den Text ausdrücklich für einen männlichen Darsteller, weil es eben nicht um alternde Frauen geht, sondern um das Altwerden an und für sich. Rike Schimitschek, die auch die Bühne gestaltet hat, hat Lüchinger dafür in ein ganz schlichtes Kostüm mit Rock gesteckt. Das biologische Geschlecht verblasst.

Auch Lüchingers eigene Geschichte spielt eine Rolle

Dabei hat der Abend durchaus seine komischen Momente. Er lädt aber nicht zuletzt zu einem zweiten Blick auf jene Menschen ein, die nicht in den Klatschzeitschriften vorkommen, in denen Anne-Marie zwischendurch blättert.

Diesen Blick gestatten uns Lüchinger und Regisseur Stefan Otteni zwei Stunden lang in einem intimen Rahmen. Immer wieder öffnet sich der Vorhang, der die Bühne als Fantasieraum freilegt, in dem Anne-Marie in ihre Traumwelt Theater eintaucht. Lüchinger lässt in diesen Szenen auch seine eigene Bühnengeschichte Revue passieren. Die berührendsten Momente sind aber die, in denen Lüchinger subtil den seelischen Verfall dieser Anne-Marie zeigt. Sie verliert sich in ihren Gedanken und Erinnerungen. Ein Abschied, der um die eigene Vergänglichkeit weiß.

Sehen: Freitag, 16. Juni, und Donnerstag, 29. Juni, jeweils 19.30 Uhr, Theater am Leibnizplatz

Von Andreas Schnell