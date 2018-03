Shakespeare Company: „Tiyatro BeReZe“ zeigt eine eigenwillige „Macbeth“-Version

Bremen - Von Jens Laloire. Aktuell wimmelt es in der Welt der Politik wieder einmal nur so von skrupellosen Staatsmännern, die die Macht komplett an sich reißen wollen. Manche von ihnen sind auch bereit, dafür über Leichen zu gehen; solange es dem eigenen Machterhalt dient, scheint alles erlaubt. So gesehen passt Shakespeares „Macbeth“ wunderbar in unsere Zeit.

Der Feldherr Macbeth – getrieben von seinem Ehrgeiz und seiner nicht minder ehrgeizigen Gattin – begnügt sich nach erfolgreich bestandener Schlacht nicht mit dem Titel, den er vom König als Lohn erhält, sondern er will selbst König von Schottland werden. Dafür muss der amtierende König Duncan jedoch erst einmal aus dem Weg geräumt werden. Gesagt, getan. Während Duncan im Schloss von Macbeth zu Gast ist, nutzt dieser die Gelegenheit und erdolcht den König im Schlaf. Damit beginnt das Drama: Zwar ist Macbeth am Ziel und hält die Krone in den Händen, allerdings sieht er sich umringt von potenziellen Feinden. Folglich geht das Morden munter weiter, bis Macbeth schließlich für seine Taten büßen muss.

Shakespeares mehr als 400 Jahre alte Tragödie ist ein vielfach aufgeführter Klassiker, den auch die Bremer Shakespeare Company bereits inszeniert hat – vor ein paar Jahren mit üppigem Personal, altertümlichen Kostümen, Schwertkampf und allem, was so dazugehört. Aber kann man diesen Fünfakter auch als 80-minütige Zweipersonen-Performance, ganz ohne Schwerter und sonstigem Klimbim aufführen? Ja, man kann, wie die türkische Theatergruppe „Tiyatro BeReZe“ nun in einem Gastspiel bei der Shakespeare Company bewiesen hat.

In ihrer türkischsprachigen Inszenierung (mit deutschen Übertiteln) von „Macbeth“ als „Albtraum für zwei“ (Regie: Dogu Akal) steht im Zentrum der Bühne ein großes, von zwei Stehlampen flankiertes Bett, auf dem sich ein Paar in grauen Trainingsklamotten in den Schlaf zu wühlen versucht. Doch angesichts der aktuellen politischen Lage ist keine Ruhe zu finden. Allerorten blähen sich die Autokraten auf und unterdrücken ihre Kritiker. Also ist es vielleicht an der Zeit für eine Grundsatzfrage: Kann es überhaupt vernünftige Herrscher geben? Diese Frage dient als Ausgangspunkt der Aufführung, in der sich das Paar daran macht, anhand von Macbeth den Charakter von Autokraten szenisch zu analysieren.

Das Darsteller-Duo Elif Temuçin und Erkan Uyaniksoy verkörpert dabei nicht nur in rasch vollzogenen Kostümwechseln das Ehepaar Macbeth, sondern schlüpft nebenbei in alle anderen Rollen. Der Fokus liegt dabei auf dem Kampf um die Macht, dem Ringen mit dem eigenen Gewissen und dem permanenten Misstrauen gegenüber allen anderen. Wer die Macht mit Gewalt an sich reißt, muss jederzeit damit rechnen, dass auch ihm diese Macht eines Tages mit Gewalt entrissen wird. Die Sorge davor steigert sich allmählich in eine paranoide Panik. Sehr schön wird das in einer Szene deutlich, in der das Ehepaar Macbeth die Krone (im Stück eine golden glitzernde Halskrause) im Bett in den Händen hält, jedoch nicht in den Schlaf findet, aus Angst, irgendwer könnte sie entwenden. Zuerst betten sie die königliche Halskrause noch stolz auf einem der Kopfkissen, doch später klammern sie sich daran, verstecken sie unter dem Kissen, drücken sie an sich und finden doch keinen sicheren Platz dafür.

Überhaupt arbeitet die Inszenierung mit äußerst plastischen Bildern, einer ausdrucksstarken Körpersprache und einfachen Stilmitteln. So wird der Mord an König Duncan ziemlich trashig mithilfe eines Hammers und einer voluminösen Schüssel voll roter Soße dargestellt, in die Macbeth wie ein Berserker hineinprügelt, dass es nur so spritzt. Und die Schwertkämpfe vollführt Erkan Uyaniksoy (ganz ohne Requisit) pantomimisch übersteigert (mit Geräuschen und Lauten untermalt) in einer Art, die an die Lichtschwertkämpfe der Jedi-Ritter in „Star Wars“ erinnert. Solche Stilelemente erzeugen eine Komik, die humorvoll die Lächerlichkeit und Absurdität mancher Verhaltensweisen machthungriger Männer offenlegt.

Die Hoffnung auf vernünftige oder gerechte Herrscher schwindet allerdings im Laufe der dynamischen Aufführung immer mehr. Dabei könnte doch alles so einfach sein – das suggeriert zumindest das Schlussbild, das bereits zu Anfang beim Einlass zu sehen war: Da hockt das Paar einträchtig nebeneinander auf dem Bett und bewegt die bunt besockten Füße rhythmisch zu „All You Need is Love“ von den Beatles. Und vielleicht ist es ja tatsächlich das, was den Autokraten vor allem fehlt: eine ordentliche Portion Liebe.

Wie dem auch sei, das „Tiyatro BeReZe“ jedenfalls hat nicht nur eine erfrischend eigenwillige Version von Macbeth auf die Bretter gebracht, sondern ein ebenso aktuelles wie humorvolles Stück Theater, das von der intensiven Performance der beiden Akteure lebt. Das wurde auch mit viel Applaus in der leider bloß spärlich besetzten Shakespeare Company honoriert.