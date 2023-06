Opernsängerin Joyce DiDonato stellt „Eden“ in der Bremer Glocke vor

Geteilte Sorge um die Zukunft: Joyce DiDonato sang gemeinsam mit einem Chor des Alten Gymnasiums das letzte Stück bei ihrem Auftritt in der Bremer Glocke. © Patrick Leo

Mit einem Konzertprojekt engagiert sich DiDonato für den Erhalt der Schöpfung

Bremen – Eine der besten Opernsängerinnen der Welt zu sein, reicht Joyce DiDonato nicht aus: Die US-amerikanischen Mezzosopranistin verbringt ihre Zeit auch damit, Projekte und Programme zu entwickeln, die manches Mal mit wilden Mischungen aus unterschiedlichen Musikkulturen daherkommen. Auch Arrangements für ausgefallene Instrumente sowie politische und kulturpolitische Stellungnahmen finden sich in ihrem musikalischen Werk.

Eine Mischung, für die sie bereits viele Preise eingheimst hat, und die vor allem eines eint: ein emphatisches Interesse an den Leidenschaften der Menschen. Nun war DiDonato mit ihrem 2022 erschienenen CD-Projekt „Eden“ in der Bremer Glocke zu Gast und riss die Zuhörerinnen und Zuhörer regelrecht von den Sitzen.

Was auf dem ersten Blick wie ein unüberschaubares Durcheinander von Jahrhunderten und Kompositionsstilen wirkte, wurde zu einem fast zweistündigem Wut- und Trauergesang über die Zerstörung der Natur und ihrer Schönheit. Dabei griff die Sängerin durchaus ins Volle: sieben Scheinwerfer in bunten, symbolträchtigen Farben von den Seiten, zwei von oben und Wolken aus Nebelschwaden. Außerdem hantierte DiDonato mit den kaputten Teilen eines großen Holzkreises, den sie wieder zusammenzusetzen versuchte – wohl ein Symbol für die heile Welt. Dieses Licht-Szenen-Konzept von Marie Lambert-Le Bihan (Regie) und John Torres (Licht) schrammte gelegentlich haarscharf am Kitsch vorbei, war aber letztendlich stimmig und somit akzeptabel.

Der Furientanz wird zur Wutarie

Die Einstimmung in den Abend bot Charles Ives‘ berühmtes „The unanswered question“, dann folgte „The First Morning of the World“ von der 1960 geborenen Rachel Portman – ein esoterischer und musikalisch entrückter Sonnenaufgang. Anschließend hatte DiDonato viele der hochemotionalen Barockarien, deren große Meisterin sie ist, wunderbar zusammengesetzt. Die Stücke beschreiben mithilfe von Naturbildern Seelenzustände: von Biagio Marini, Josef Myslivecek, Georg Friedrich Händel, Christoph Willibald Gluck bis Franceso Cavalli. Mit Letzterem vermittelte die Sängerin eine weitere Botschaft: Kein Krieg mehr!

Orchestraler Höhepunkt des ebenso wild wie exakt spielenden historischen Orchesters „Il Pomo d’oro“ unter der Leitung von Maxim Emelyanychev war die Wiedergabe des Furientanzes aus „Orfeo e Euridice“ von Gluck – an diesem Abend zu verstehen als Wutanfall angesichts der Weltlage.

Am Ende sitzt DiDonato am Boden: „Ich bin der Welt abhanden gekommen“, singt sie mit Gustav Mahler. Blumensamen werden ausgeteilt und der Chor der Klasse 6d des Alten Gymnasiums Bremen singt mit ihr ein von englischen Kindern komponiertes Lied. Die unmissverständliche, letzte Botschaft dieses Abends: Kinder sind unsere Zukunft. Die Standing Ovations wollten kein Ende nehmen.