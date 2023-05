Oper „Breaking the waves“ in Bremerhaven: Tragödie eines ungelebten Lebens

Von: Michael Pitz-Grewenig

Von der Braut zur Ausgestoßenen: Bess McNeill (Victoria Kunze) durchlebt zu viel und zugleich zu wenig. © Sandelmann

Die deutsche Erstaufführung der Oper „Breaking the waves“ von Missy Mazzoli nach dem gleichnamigen Film von Lars von Trier sorgte am Stadttheater Bremerhaven für Begeisterungsstürme.

Bremerhaven – „Breaking the waves“, jetzt am Stadttheater Bremerhaven zu sehen, wurde 2016 an der Philadelphia Opera uraufgeführt und basiert auf Lars von Triers gleichnamigen Erfolgsfilm aus dem Jahre 1996.

Die Handlung spielt in den 1970er-Jahren in einem einsamen Küstendorf in Schottlands Norden. Dort herrscht eine so erbarmungslose puritanische Frömmigkeit, dass man sogar Kirchenglocken als irdisch-eitel ablehnt und als letzten Abschiedsgruß jedem Verstorbenen, wenn der Sarg in die Grube heruntergelassen wird, nachruft: „Fahr zur Hölle!“

Im Mittelpunkt der Erzählung steht die junge, naive und streng gläubige Bess. Sie heiratet einen Arbeiter von einer nahen Bohrinsel. Bess ist kein Kind von Traurigkeit: Gleich nach der Trauung, zerrt sie ihren Jan in die Toilette und drängt ihn zu einer heftigen ersten Umarmung samt Defloration.

Dummheit, Bigotterie und Doppelmoral: eine böse Mischung

Als ihr Mann durch einen Unfall bei der Arbeit gelähmt wird, fordert er seine Frau auf, mit anderen Männern ins Bett zu gehen. Er behauptet, es halte ihn am Leben, wenn sie ihm im Anschluss alles detailliert erzähle. Aus Liebe kommt sie der Forderung nach, ihre Gemeinde jedoch straft sie als Sünderin. Am Ende stirbt Bess in der Folge einer Massenvergewaltigung.

Das Libretto von Royce Vavrek verknüpft geschickt diese Mischung von Dummheit, Bigotterie, sexueller Unterdrückung, Verlogenheit und Doppelmoral. Bess, die offensichtlich die Einzige ist, die wirklich glaubt, wirkt in diesem Umfeld suspekt. So ist es nur logisch, dass sie am Ende stirbt, während ihr Mann Jan auf wundersame Weise wieder gesundet.

Ihn beschleicht am Ende noch eine Ahnung von der bedingungslosen Liebe seiner verstorbenen Bess. Er rettet seine tote Frau aus den Fängen der engstirnigen Gemeinde und am Ende hört man aus der Ferne sogar ein Glockenläuten.

Im Angesicht gleich dreier Kreuze: Bess McNeill (Victoria Kunze). © Sandelmann

Natürlich ist der Plot dieser Geschichte eine zutiefst unappetitliche Melange von Fremdenfeindlichkeit, Fanatismus und Doppelmoral. Aber aus all den szenischen Sarkasmen und sprachlichen Bruitismen sprießt am Ende auf wunderbare Weise jene blaue Blume der Hoffnung – und sei es die auf ein besseres Jenseits –, die durch die Musik erst richtig zum Blühen gebracht wird.

Missy Mazzoli hat zu diesem Stoff eine Vertonung geliefert, die – irgendwo zwischen Britten und Andrew Lloyd Weber angesiedelt – in ihrer gemäßigten, weitgehend der Tonalität verpflichteten Moderne hauptsächlich auf atmosphärische Wirkungen setzt, etwa im Stil von Filmmusik. Sie ist unkompliziert zu hören, aber trotz aller Traditionsbezogenheit wirkt Mazzolis Klangwelt nie banal oder abgedroschen, sondern besitzt eine wahrnehmbare Eigenständigkeit.

Die in der Musik fast ständig spürbare Atmosphäre eines schleichenden Bangens übertragen Regisseur Toni Burkhardt, Wolfgang Kurima Rauschning (Bühne) und Adriana Mortelli (Kostüme) mit großem Geschick und viel Fingerspitzengefühl ins Optische. Eine offene Stahlkonstruktion mit drei ineinander verschobenen christlichen Kreuzen auf der Drehbühne erlaubt unterschiedliche Schauplätze und zeigt durch fehlende Wände an, dass es nichts Privates mehr gibt. Die Videoeffekte, zumeist wunderschöne Aufnahmen von Meereswellen, sind integriert ins szenische Geschehen, nicht als aufdringlich eingesetztes Zusatzmedium gesetzt.

Hervorragend besetzte Gesangspartien

In der Personalführung werden die Beweggründe der Akteurinnen und Akteure anschaulich herausgearbeitet: Das vokale Zentrum in dem durchweg starken Ensemble ist Victoria Kunze als Bess, die darstellerisch wie vokal ohne Abstriche die Tiefendimensionen ihrer Rolle auslotet. Sie verfügt über eine fabelhafte Wärme und Fülle der Stimme, die sich in ihrer Pein zwischen einer sie quälenden Umwelt und der Liebe zu Jan in tief empfundenen Seelentönen aussingt. Ihr gelingt es phänomenal, mit charakteristisch höhengeschärftem Sopran in den Ausbrüchen, einen religiös fanatisierten, verklemmten Menschen zu verkörpern, der des Zuspruchs und der Hilfe bedarf.

Ihr Ehemann Jan findet in Marcin Hutek mit seinem ins Heldische tendierenden Bassbariton eine vor allem stimmlich imponierende Verkörperung. Boshana Milkov formt die einfühlsame Schwägerin Dodo als starke Persönlichkeit mit durchsetzungskräftigem, höhen- und tiefensicherem dramatischem Mezzo, gleiches gilt auch für die Sopranistin Signe Heiberg als verstockte Mutter. Auch die restlichen Partien sind hervorragend besetzt.

Das Philharmonische Orchester und der Herrenchor (Mario Orlando El Fakih Hernández) folgen Marc Niemann (musikalische Leitung) durch alle Nuancen der subtilen und komplexen Partitur. Wahrlich ein großer Opernabend, der eine Reise nach Bremerhaven unbedingt lohnt.

Sehen: Weitere Vorstellungen am 13., 19., 21. und 25. Mai, jeweils ab 19.30 Uhr, Stadttheater Bremerhaven.