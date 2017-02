Banden bildet

Oldenburg - Von Rolf Stein. Alles fließt, das wusste man schon im alten Griechenland – und die Welt verändert sich dabei nicht immer nur zum Guten. Dass sich die Künste, wollen sie irgendwie relevant sein, dazu verhalten müssen, versteht sich von selbst. Das betrifft nicht nur die Gesamtsituation, hinsichtlich derer es allerlei Gründe zur Unzufriedenheit gibt. Das betrifft auch die Situation des Theaters im Besonderen, dass sich nicht nur mit einer sich verändernden Welt auseinanderzusetzen hat, sondern auch mit der immanenten Dynamik, sich erneuern zu müssen, um auch künstlerisch interessant zu bleiben. In den darstellenden Künsten ist derzeit eine Debatte über die Zukunft der Stadttheater in heftigem Gang, die sich unter anderem entlang der nicht immer klar zu definierenden Grenzen zwischen Performance-Kunst und konventionellem Theater sowie zwischen Stadttheater und freier Szene zieht.

Am Staatstheater Oldenburg hat die praktische Auseinandersetzung damit durchaus Tradition. Bevor Christian Firmbach im Sommer 2014 seine Intendanz antrat, waren zum „Pazz“-Festival regelmäßig innovative Performance-Positionen eingeladen. Dass diese Tradition erst in diesem Jahr fortgesetzt wird, hat auch ganz praktische Gründe. Firmbach erklärte gestern bei der Pressekonferenz, solch ein Festival schüttele man nicht einfach mal so eben aus dem Ärmel. Zudem beobachte er eine gewisse „Festivalitis“, weshalb es auch darum ging, nicht einfach ein zweites „Pazz“ zu lancieren. Wo dort nämlich vor allem Gastspiele zu sehen waren, versteht sich der Nachfolger „Banden!“ als produzierendes Festival.

Gleich mehrere Protagonisten der deutschsprachigen Szene wurden deshalb eingeladen, mit Schauspielern des Oldenburger Ensembles an Inszenierungen zu arbeiten, darunter die Enfants terribles Markus & Markus, die mit Lisa Jopt, Pirmin Sedlmeir und Jens Ochlast die Uraufführung „Die Rache“ präsentieren und überdies das beklemmende Freitod-Stück „Ibsen: Gespenster“ als Gastspiel zeigen. Auch das anarchistische Figuren-Theater-Kollektiv Das Helmi produziert vor Ort ein neues Stück, und das bereits angelaufene „Eurydike. Orpheus“ von Franziska Werner ist Teil des Festivals. Prominente Auftritte gibt es neben „Ibsen: Gespenster“ derweil von She She Pop und Rocko Schamoni, der in Oldenburg bereits mit der Bühnenfassung seines Romans „Fünf Löcher im Himmel“ sein Regie-Debüt gab.

Neue Formate

Um den Anspruch von Marc-Oliver Krampe, künstlerischer Leiter des Festivals, zu erfüllen, ein „den Mehrheitskonsens mit Gegenentwürfen herausforderndes und bereicherndes ,unmögliches Theater‘“ zu zeigen“, will „Banden!“ allerdings nicht nur neue Theaterformen erkunden und präsentieren. Einen zentralen Stellenwert soll auch der Austausch zwischen Künstlern und Publikum einnehmen. Das Programm, das in Zusammenarbeit mit dem Hildesheimer Institut für Medien, Theater und populäre Kultur, dem Bremer Zentrum für Performance Studies und dem Fachmagazin „Theater der Zeit“ konzipiert wurde, setzt auf neue Formate des Publikumsgesprächs, wie sie derzeit auch die Bremer Schwankhalle erprobt, auf Workshops und Vorträge. Eine Sauna bei der Exerzierhalle, ein tägliches Katerfrühstück, Yoga-Karaoke und Konzerte sollen die Berührungen zwischen Akteuren und Zuschauenden, die ja eigentlich auch immer selbst Mitwirkende sind, hautnah zustande kommen lassen.

„Banden! – Festival neuer performativer Allianzen“, 30. März bis 1. April, Oldenburgisches Staatstheater.