Edith-Russ-Haus zeigt Arbeiten von Shirin Sabahi

Oldenburg - Von Radek Krolczyk. Die Münchner Fotografin Beatrice Minda hat vor wenigen Jahren einen beeindruckenden Bildband veröffentlicht, sein Titel: „Iran Interrupted“. Darin findet sich eine Sammlung von Fotografien aus dem heutigen Iran. Sie zeigen private Räume, die nach der Ausrufung der islamischen Republik 1979 verwahrlost sind oder im Geheimen weiter existieren. Zu sehen sind Aufnahmen von Salons, Festsälen und Gärten. Es sind Orte, die von einer sekulären Vergangenheit des Landes zeugen und seinen neuen Machthabern nicht in die ideologische Agenda gepasst haben. Minda nimmt zwar nicht an der Ausstellung „Borrowed Scenery“ teil, diese bestreitet die iranische Künstlerin Shirin Sabahi alleine. Mindas Buch allerdings berührt gleich mehrere Momente der Ausstellung, und es lohnt deshalb, kurz darauf einzugehen.

Das Buch beinhaltet unter anderem die Aufnahme einer höchst seltsamen Szenerie: Zu sehen ist ein Swimmingpool, der hinter einem Wohnhaus als Ruine in den Boden ragt. Es befindet sich in ihm kein Wasser, er ist zugewachsen von allerlei Gestrüpp. Solche verlassenen Pools gibt es viele in den Städten des heutigen Iran. In Sichtweite der Nachbarn wird nicht mehr gebadet. Ähnlich motiviert sind zugebretterte Fenster. Es gibt ein Gesetz. das den Mindestabstand zwischen Außenmauern mit Fenstern regelt.

Der Pool, den Sabahi zum Thema mehrerer künstlerischer Arbeiten gemacht hat, ist nicht zum Baden, und doch hielt man ihn bisher unter Verschluss. Denn auch er zeugt von einer Vorzeit der heutigen islamischen Diktatur. Es ist eine Zeit, die auf ganz andere Weise fürchterlich gewesen sein muss, die jedoch so manche Versprechen der westlichen Moderne vor sich her führte.

Ein Teil davon war eine große Affinität zur Kunst verschiedener westlicher Nachkriegsavantgarden. Darunter eben auch ein mit Altöl gefülltes Schwimmbecken, eine Arbeit des japanischen Künstlers Noriyuki Haraguchi aus dem Jahre 1977 mit dem Titel „Matter and Mind“. Mit der aufwendigen Restaurierung dieser Arbeit, die sich permanent im Teheraner Museum für zeitgenössische Kunst befindet, hat sich Sabahi beschäftigt.

Bereits im vergangenen Jahr hat sie mit „Borrowed Scenery“ einen Film über den 1946 im japanischen Yokosuka geborenen Objektkünstler gemacht. Im Mittelpunkt stand dabei das in Ostasien gängige Prinzip, die Umgebung in die Gestaltung eines Gartens miteinzubeziehen. Das Ölbecken bezieht seine Umgebung mit ein, indem es sie spiegelt: Die meist glatte, schwarze Oberfläche aus Öl hat eigentlich überhaupt keine eigene Gestalt, sie ist unheimlich und parasitär, indem sie sich die Bilder ihrer Umgebung einverleibt.

Sabahis Film über die Restauration des Beckens, den sie in diesem Jahr produzierte, heißt dann auch „Mouthful“. Das Ölbecken als riesige Bilderfressmaschine? Der Eindruck ist stark, andererseits aber frisst das riesige Maul die Bilder nicht auf, sondern wirft sie auf ihre ursprünglichen Eigentümer zurück. Sabahi hat dieses Prinzip im Ausstellungsraum fortgesetzt, indem sie gemeinsam mit dem Architekten Jan Parth einige der ungenutzten Wände verspiegelte.

Durch die Arbeit an „Borrowed Scenery“ hatte sich Shirin Sabahi mit ihrem älteren Kollegen Noriyuki Haraguchi bereits angefreundet. Für Sabahi, die 1984 in Teheran geboren wurde und heute in Berlin lebt, sind Bilder das eigentliche zentrale Moment ihrer meist filmischen Arbeiten. Auf diese Weise erklärt sich ihre Faszination für Haraguchis bildmächtige Installation „Matter and Mind“. In ihrem Film, den sie mit Unterstützung eines Stipendiums des Edith-Russ-Hauses realisieren konnte, steht meist die schwarz spiegelnde Oberfläche des mit Öl gefüllten Stahlbeckens im Bildzentrum.

Am Beckenrand bewegen sich die handelnden Personen, der Restaurator, sein Assistent und Haraguchi selbst. Man wohnt neben den restauratorischen Arbeiten auch einem Gespräch über die Geschichte einer Kunstinstitution bei, die gemeinsam mit ihrem Land in den letzten Jahrzehnten harte Umbrüche erfahren hat. Über der Szenerie baumelt ein außergewöhnliches Mobile von Alexander Calder, einer jener Klassiker, die heute in vielen westlichen Museumssammlungen zu sehen sind.

Was gibt es an einem Becken, das mit Altöl gefüllt ist, eigentlich zu restaurieren? Die Frage scheint berechtigt. Denn wie sollte an einer schmutzigen Flüssigkeit in einem robusten Becken denn auch etwas beschädigt worden sein? Besucher des Museums haben das Ölbecken immer wieder mit einem Springbrunnen verwechselt, in das man Münzen oder ähnliche Gegenstände werfen soll, um sich etwas zu wünschen. Diese auf dem Grund liegenden Dinge verändern die Oberfläche des bis zum Rand gefüllten Beckens. Jeder Wunsch ist hier ein vandalistischer Akt. Die Restaurierung besteht vor allem aus dem Herausfischen der ins Becken geworfenen Gegenstände und dem Nachfüllen von Öl.

Man wird hier auf einen Widerspruch aufmerksam gemacht, der dem Material, also dem Öl, innewohnt: Zum einen ist sein Aufkommen Zeichen von Fortschritt und Wohlstand, zum anderen aber auch von Schmutz. Motoröl ist zunächst durchsichtig und bernsteinfarben. Im Gebrauch wird es durch Ruß und ähnliche Stoffe schwarz, die Oberfläche jedoch spiegelt weiterhin klar. Gleichzeitig konserviert Öl, und so sind die Dinge, die die Restauratoren aus dem dickflüssigen Material holen, allesamt gut erhalten, selbst die organischen. In Sabahis Film wirken die Restauratoren mit den Werkzeugen, mit denen sie im Öl herumfischen wie Goldgräber. Die Fundstücke hat Sabahi in der Oldenburger Ausstellung unter Glashauben sortiert ausgestellt. Es sind Münzen, Schlüssel und Murmeln, aber auch Bonbons und aus Papier gefaltete Flugzeuge und Schiffe. Man fühlt sich ein wenig an Pompeii erinnert, wo man in Lava eine ganze Welt konserviert wiederfindet.

Shirin Sabahi: „Borrowed Scenery“, bis 30. September, Edith-Russ-Haus, Oldenburg