Janneke de Vries übernimmt die Leitung der Weserburg

Bremen - Von Rolf Stein. Es sind bewegte Zeiten, die Deutschlands erstes und lange einziges Sammlermuseum für zeitgenössische Kunst hinter sich hat. Nun hat Janneke de Vries, die Peter Friese an der Spitze des Hauses folgt, die Geschicke in der Hand. In Frieses Amtszeit fiel nicht zuletzt die Diskussion über die Zukunft des Museums. Gestern stellte sich Janneke de Vries der Presse, um über ihre Pläne für die kommenden Jahre zu sprechen.

Dass sich die politische Diskussion um das Haus etwas beruhigt hat, sieht sie als Gelegenheit, tief durchzuatmen und einen Neustart zu wagen. Das soll sich nach außen gleichermaßen bemerkbar machen wie nach innen. „Wir werden die Fenster aufmachen“, kündigt de Vries an, und auch eine Neugestaltung des wenig einladenden Eingangsbereichs soll ihren Teil zur Öffnung des Museums in Richtung Stadt beitragen.

Aber auch in der Präsentation der Bestände will sie neue Wege gehen. Statt sich in wechselnden Ausstellungen auf einzelne Sammlungen zu konzentrieren, soll ein Fokus auf einer dauerhaft angelegten Ausstellung liegen, die unter dem Titel „So wie wir sind“ in den ersten beiden Stockwerken Werke aus den Sammlungen thematisch gruppiert und in Dialog treten lässt. Die im Haus vertretenen Sammlungen sollen dabei durch Leihgaben anderer Museen ergänzt werden.

Die Statik ist allerdings relativ. In regelmäßigen Abständen werden Teile der Ausstellung erneuert, sodass auch regelmäßige Besucher in der Weserburg immer wieder Neues sehen. Und die Sammler, kann de Vries verkünden, bleiben auch dabei.

Ende März zieht das Zentrum für Künstlerpublikationen um

Zeitgleich zur Eröffnung von „So wie wir sind 1.0“ am 29. März stellt sich auch das Zentrum für Künstlerpublikationen, bislang eher beengt unterm Dach untergebracht, in neuen Räumlichkeiten vor: Die Etage 3 ½, in der derzeit noch die Sammlung Gerstner zu sehen ist, gehört künftig dem Zentrum, das laut de Vries weltweit seinesgleichen nur noch im Getty-Museum in Los Angeles findet, aber in Bremen wenig präsent ist.

Dass die erwähnte Sammlung kürzlich in den Bestand des Museums überging, bezeichnet de Vries im Übrigen als „unfassbares Glück“. Und macht sie sich für die erste Sonderausstellung zunutze, in der Arbeiten von André Thomkins (ab 3. Mai) zu sehen sein werden, der in der Sammlung Gerstner umfänglich vertreten ist. Ab dem 24. Mai werden dann wieder die Meisterschülder Bremer Kunsthochschule in der Weserburg zu Gast sein.

Auch hier gibt es allerdings kein schlichtes Weiter so: Wo die jungen Künstler bislang ihre Positionen in der Regel in je eigenen Räumen zeigen durften, sollen sie sich künftig in größeren Kontexten zueinander verhalten. Was de Vries dem Bremer Nachwuchs allerdings auch ohne Weiteres zutraut. Im September geht es dann weiter mit einer großen Schau mit Andrea Bowers, einer Künstlerin, deren Werk die delikate Balance zwischen politischem Impetus und ästhetischen Ansprüchen meistere, verspricht de Vries.

Die Themen Finanzierung und Sanierung bleiben auf der Agenda

Das Durchatmen, so viel wird aber auch deutlich, ist vor allem ein inhaltliches. Denn so ganz ausgestanden sind die Debatten um die Weserburg noch nicht. Klaus Sondergeld, Vorsitzender des Stiftungsrats, erklärt immerhin die Standortdiskussionen für erledigt.

Die finanzielle Ausstattung des Hauses ist ungenügend, und saniert werden muss auch. Hier hofft Sondergeld – nicht als einziger in der Bremer Kulturlandschaft – auf die Früchte der Neuordnung des Länderfinanzausgleichs, die ab dem Jahr 2020 fällig sein sollen.