Neues Musiktheater: Audiowalk „Fundstadt“ in Bremen

Von: Jan-Paul Koopmann

Was ist Theater, was gehört einfach zur Welt? Der Audiowalk „Fundstadt“ lässt die Stadt in neuem Licht erscheinen. © Jörg Landsberg

Musiktheater „Fundstadt“ sorgt für reizvolle Irritationen

Bremen – Die Sache klingt nun schon ein bisschen kitschig: die Welt mit Kinderaugen zu sehen und ein bisschen ihres Zaubers zu bergen, der irgendwann und irgendwie verschütt gegangen sein muss. Aber so fühlt es sich eben an, wenn irgendwo zwischen diesen engen Gassen und verworrenen Pfaden durchs städtische Grün plötzlich eine Möhre vom Himmel fällt und erste Irritationen aufkommen, was hier eigentlich Theater ist – und was vielleicht ganz einfach so zur Welt gehört.

Ausgesät hatte diese Zweifel das Hiatus Kollektiv am Theater Bremen, dessen Audiowalk „Fundstadt“ am Wochenende durchs Viertel zog. Und die Verwirrung dürfte dann durchaus auch eine gegenseitige gewesen sein: fürs Publikum auf Schnitzeljagd ja sowieso, aber wohl auch für ganz normale Spaziergänger, die sich plötzlich zwischen Menschen mit bunten Capes, Kopfhörern und umgehängten Tablets wiederfinden – die auf der Suche nach aufgeklebten QR-Codes um Parkbänke schlichen, Laternenpfähle und Mülleimer inspizierten.

Dabei ist zumindest die technische Seite schnell erklärt. Ausgehend vom Brauhaus wird das Publikum mit Fotos auf den Tablets in die Umgebung geschickt, um sich von Bild zu Bild durch die Mozartstraße, hinter die Kunsthalle und über die Altmannshöhe an die Weser zu hangeln. Unterwegs lassen sich an verschiedenen Stationen Piet Eschs und Aike Stuarts Videos mit jungen Akteuren abrufen – oder auch freilaufende Menschen entdecken, die sich irgendwie sonderbar verhalten. Die spielen dann entweder Trompete vom Balkon oder führen am Handy lautstark genau die Diskussionen fort, die eben noch im Video ums Eck begonnen hatten.

Für die clevere Logistik der Veranstaltung spricht, dass man diese Entdeckungsreise weitgehend allein oder zu zweit bestreitet und nur gelegentlich auf andere Teilnehmer trifft, die auf je eigenen Pfaden durch die „Fundstadt“ geführt werden – und damit selbst zu kuriosen Begegnungen am Wegesrand werden, die unterm Strich kaum weniger sonderbar sind, als das andersweltliche Monsterkostüm aus dem bunt beleuchteten Keller der letzten Aufzeichnung.

„Fundstadt“ ist ein Teil von „NOperas!“, einer Förderinitiative für Neues Musiktheater, die in Bremen bisher mit zweieinhalb Produktionen zu erleben war. „Kitesh“ und „Obsessions“ waren auf der Bremer Bühne zu sehen, das Corona-Opfer „Chaosmos“ als nachgeholtes Videotheater im Netz.

Dass es „NOperas!“ um ein strukturelles Neudenken der Gattung Oper geht, muss man sich beim Spaziergang allerdings erst einmal in Erinnerung rufen. Zwar ist die Musik mit ihren rohen, manchmal dissonanten Ambient-Sounds weit mehr als Hintergrundbeschallung – sie stiftet und prägt sogar sehr nachdrücklich diese entrückte Atmosphäre – die Form ist allerdings aus dem Schauspiel durchaus bekannt. Audio- und Videowalks zählen längst zum Standardbaukasten zeitgenössischen Theaters, und das musikalische Experiment dürfte eher innerhalb der traditionellen Musiktheaterblase Wellen schlagen als für die darstellenden Künste im Ganzen.

Kann man als Tierärztin einen Freund haben oder muss man sich um Leoparden kümmern?

Fürs Erleben des zauberhaften Resultats ist das freilich ganz egal: Duri Collenberg, Uta Plate, Lukas Rickli verbinden in ihrer Produktion Musikstücke, die auf Smartphones assoziativ eingespielt werden, mit Oboensoli aus dem Wintergarten, die wiederum auf choreografierte Bewegungsabläufe von Kindern treffen, die spielen, dass sie Spiele spielen.

Überhaupt die Kinder! Die Darsteller und Darstellerinnen treten hier mitnichten als angelernter Theaternachwuchs auf, sondern als tatsächliche Experten und Expertinnen ihrer Lebenserfahrung. In ihren teils surreal ausstaffierten Videos berichten sie von den Ungerechtigkeiten der Schule, von abgerissenen Schwimmbädern, die neugebauten Polizeischulen weichen sollten – oder sinnieren über die Frage, ob man als Tierärztin eigentlich einen Freund haben könne, wenn man sich im Zweifel doch nicht um den, sondern um einen kranken Leopard kümmern müsse. Wunderschön ist das. Und manchmal macht es auch wütend, von Sorgen zu hören, über die man leider weiß, dass tatsächlich alles noch sehr viel schlimmer kommen wird.

Spannend auch, dass sich im Tablet Fenster zu noch ganz anderen Orten öffnen. „NOperas!“ bringt nämlich die Theater verschiedener Städte zusammen, die ihre Stücke mit jedem Aufführungsort weiterentwickeln. „Fundstadt“ ist etwa in Zusammenarbeit mit Gelsenkirchen im Ruhrpott entstanden, wohin das Stück aus Bremen nun weiterziehen wird. Und wer weiß: Vielleicht wirken Bremens „Umgedrehte Kommode“ und der Kunsttunnel dort genauso fremdweltlich wie Gelsenkirchens endlos scheinende Wohnblöcke aus Gegenrichtung.