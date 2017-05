Die „Gezeitenkonzerte“ bringen Weltstars der Klassik nach Ostfriesland

Bremen - Von Ute Schalz-Laurenze. Die ostfriesischen „Gezeitenkonzerte“ gehen in die sechste Runde. In diesem Jahr bietet das Festival ein Programm mit Konzerten an 22 Orten, das es mit Großveranstaltungen wie dem Schleswig-Holstein Musik-Festival oder dem Musikfest Bremen aufnehmen kann.

Zu sehen sind Größen wie Angelika Kirchschlager, Christian Tetzlaff, Grigori Sokolov, das Atos-Trio mit Antje Weithaas, Sabine Meyer, Leif Ove Andsnes, Juliane Banse und das einzige Deutschland-Konzert des Furore machenden jungen Orchesters „Hongkong Sinfonietta“. In Dornum das nördlichste, in Aschendorf das südlichste, in Dangast das östlichste und in Emden das westlichste Konzert: Wie das Festival funktioniert und was es jenseits der Konzerte zu bieten hat, erzählt der künstlerische Leiter und Pianist Matthias Kirschnereit.

Interview mit Matthias Kirschnereit

Herr Kirschnereit, ihr Festival findet nun zum sechsten Mal unter dem Titel „Sturm und Klang“ statt. Sie sind ein nicht gerade unbekannter Pianist, betreuen eine Professur an der Musikhochschule in Rostock. Was gibt Ihnen die Lust und Kraft, auch noch ein aufwändiges Festival ins Leben zu rufen?

+ Matthias Kirschnereit © Steven Haberland Matthias Kirschnereit: Ein Kammermusikfestival an einem wunderbaren Ort zu gestalten, war schon immer mein Traum. Im Januar 2012 wählte mich eine Findungskommission der „ostfriesischen Landschaft“ aus, um ein neues Festival zu gestalten. Als „Referenz“ an diese herrliche Nordseeregion dachte ich mir den Namen „Gezeitenkonzerte“ aus. Wir haben eine einzigartige, magische Atmosphäre und ein vollkommen unversnobtes Publikum, das jährlich um fast 20 Prozent wächst.

Wie war die Kontaktaufnahme zu den Spielstätten?

Kirschnereit: Das macht das Team in Aurich, wobei ich gelegentlich als Türöffner fungiere. So finden beispielsweise unsere populären „Gezeiten Classics“ in einer gigantischen Werkshalle von VW Emden statt. Und dann gibt es noch die wunderschöne Reithalle in Bunderhee.

Jedes Konzert hat einen konkreten Förderer, ausgehend von einer Subvention des Landes Niedersachsen. Müssen Sie da über Inhalte verhandeln?

Kirschnereit: Nein, die Inhalte bestimmen zuallererst die Künstler – oder diese gehen auf meine Wünsche ein. Es gibt aber durchaus Ideen von Sponsoren, die wir gerne aufgreifen.

Wie groß ist ihr Mitarbeiterstab?

Kirschnereit: Wir haben mit vier Angestellten, die übers Jahr auch mit anderen Aufgaben beschäftigt sind, eine minimale Besetzung, mit der wir ein Maximum erreichen. Dann sorgen saisonale Mitarbeiter dafür, dass die Konzerte einen ganz persönlichen Charme haben und der Ablauf professionell vonstatten geht. Dabei ist mir wichtig, diesen Geist des Aufbruchs und der Begeisterung zu erhalten: Die Leute sollen beseelt nach Hause fahren.

Innerhalb von vier Jahren konnten Sie die Mitgliederzahl des Freundeskreises verdoppeln, dieses Jahr hat es einen sensationellen Vorverkaufsstart gegeben. Das kann man nicht alleine auf „tolle Konzerte“ zurückführen. Welche „Marktlücke“ haben Sie da gefunden?

Kirschnereit: Wir hatten 2012 rund 4 500 Menschen erreicht und 2016 insgesamt 10 039 Tickets verkauft. Mit diesem Erfolg hatten wir nicht gerechnet, und noch immer ist das Festival ein Geheimtipp. Die Welt ist zu Gast in Ostfriesland, aber viele wissen gar nicht, wo das liegt.

In diesem Jahr sind es 32 Konzerte, die meisten klassisch, aber auch Jazz, Folklore und experimentelle Sachen sind dabei. Was unterscheidet das Programm von den Vorjahren?

Kirschnereit: Das Herzstück ist und bleibt die Kammermusik. Ein Highlight ist gewiss der Abend mit Streichsextetten von Brahms und Schönberg mit dem Verdi Quartett, Volker Jacobsen und Gabriel Schwabe und der Liederabend mit Angelika Kirchschlager. Aber es sollen über das jährliche Komponistenporträt – in diesem Jahr Jan Müller-Wieland in der Emder Kunsthalle – auch andere Erlebnisse durch neuartige Formate vermittelt werden. So gibt es die „Lange Nacht der Gipfelstürmer“, bei der hochkarätige Nachwuchskünstler auch nachts mit wunderbarem Quatsch aufwarten, Open-Air-Jazz-Konzerte und vieles mehr. Ich bin auch gespannt auf den Versuch, Patrick Süskinds „Kontrabass“-Monolog mit Schuberts „Forellenquinett“ zu koppeln.

Unter Ihren Künstler sind Weltstars. Kommen die, weil Sie sie kennen?

Kirschnereit: Sie müssen mich neben der künstlerischen Leistung in ihrer Integrität überzeugen. Fast alle kenne ich persönlich. Viele kommen wegen der einzigartigen Atmosphäre wieder.

Sie bieten vor vielen Konzerten sogenannte Streifzüge an, Gartenanlagen und Museen werden besucht, Naturschutzgebiete und Gedenkstätten, oft verbunden mit einer Teetafel, einem Picknick oder einem Matjesessen. Sie haben sogar die Programminfos in friesischer Sprache getextet. Was ist das für eine Idee?

Kirschnereit: Wir wollen die Besonderheiten der Region zeigen und sind hoch erfreut, dass unser Schirmherr, der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil, uns als den „neuen strahlenden Komet am Festivalhimmel“ bezeichnet hat.

Vom 23. Juni bis zum 13. August an 32 Orten in Ostfriesland. Weitere Informationen auf der Homepage der Gezeitenkonzerte.