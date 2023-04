Musiktheater Bremen zeigt „Angels in America“

Teilen

Masken, Spritzen, Krankenhauslook: „Angels in America“ greift mit Aids eines der beherrschenden Themen der 80er-Jahre auf. © Jörg Landsberg

Premiere des 80er-Jahre-Stücks: Peter Eötvös Reise ins Land der Verlogenheit

Bremen – Selten hat ein Zitat so gut zu einer Besprechung gepasst wie die folgende Äußerung von Paul Éluard: „Es gibt eine andere Welt, aber sie ist in dieser.“ Man muss nichts über Tony Kushners siebenstündiges Theaterstück „Angels in America“ aus dem Jahre 1991 wissen. Man muss auch nicht die hochgelobte Filmversion mit Al Pacino und Meryl Streep, die als Serie im amerikanischen Fernsehen ausgestrahlt wurde, kennen, um diese Oper von Peter Eötvös, die nun am Bremer Opernhaus Premiere feierte, zu verstehen.

Das Libretto von Mari Mezei dampft dieses Hexengebräu aus der Schwulenszene der 80er-Jahre des letzten Jahrhunderts geschickt auf Aids-Apokalypse und trotziges Outing ein. Garniert wird das mit politischem Engagement, dem Konservatismus der Reagan-Regierung, Religionskritik mit der Tendenz, über das Triebleben den Mantel einer kollektiven Bigotterie auszubreiten, die noch verstärkt wird durch Anklänge an die unselige McCarthy-Ära und Kritik am Moneymaking ohne Moral oder gesellschaftliche Verantwortung.

Was bleibt übrig von der Bedeutung, die dieses Drama einst hatte? Die „Seuche Aids“ hat mittlerweile dank des medizinischen Fortschritts ihren Schrecken verloren und im Bremer Tatort durfte endlich zum ersten Mal ein schwuler Kommissar ermitteln. Doch man muss leider feststellen: Übrig bleibt dennoch eine ganze Menge. Das Gefühl etwa, dass Dummheit, Bigotterie, Verlogenheit und Doppelmoral eklatant zugenommen haben.

Musik von Frank Zappa bis Györgi Ligetis

Ausgehend von der Einstellung, dass die Grundlagen dessen, was wir Wirklichkeit nennen, wahrscheinlich fiktionaler Natur sind, liegt es nahe, dass sich ein Verständnis der Welt nur ästhetisch konstituieren kann. Geht man davon aus, so ist man ganz nah an dem, was Peter Eötvös dazu veranlasst hat, Tony Kushners Drama zur Oper werden zu lassen. Er komponierte dazu eine Musik, die geschickt die vielfältigen damaligen Strömungen verknüpft – von der Ironie Frank Zappas über Karlheinz Stockhausens Weltharmonie bis hin zu György Ligetis alle Grenzen sprengenden Klangwelten.

Andrea Moses hat diese komplexe Oper präzise und klug inszeniert und unparteiisch auf Aktualisierung verzichtet. Der Zuschauer soll sich selbst ein Bild machen über das, was da auf der Bühne passiert. Dabei erzeugt Moses weniger emotionale Betroffenheit, sondern reflektierende Distanz und fordert so subtil zur geistigen Auseinandersetzung auf. Es geht nicht ums Schwafeln über die Ungerechtigkeiten des Daseins – unsere Wahrnehmung muss sich ändern.

Dazu benötigt sie auch ein Ensemble, das schauspielerisch wie gesanglich auf hohem Niveau agiert. Alle Akteure zeigten Tempo und Spielwitz. Ulrike Mayer als frustrierte Ehefrau, die aufgrund des Liebesentzugs ihres homosexuellen Ehemanns tablettenabhängig gewordenen ist, aber auch als Ethel Rosenberg, die als „Engel“ dem korrupten Rechtsanwalt Roy Cohn, der sie und ihren Ehemann in einem fragwürdigen Prozess auf den elektrischen Stuhl gebracht hatte, erscheint und dem Todkranken den „letzten Rest“ im Krankenhaus gibt.

Außerordentliche Leistung der Sängerinnen und Sänger

Cohn war, nebenbei bemerkt, bis zu seinem Tod ein enger Freund von Donald Trump und ein bigotter homosexueller Schwulenhasser. Stephen Clark liefert gesanglich wie schauspielerisch eine mehr als überzeugende Darstellung. Auch die anderen Sängerinnen und Sänger sind außerordentlich.

Die Bühnengestaltung (Bar, sakraler Raum, Disco, jenseitige Sphären) von Katja Haß und die aparten Kostüme von Anja Rabes überzeugen ohne Abstriche. Gleiches gilt für die Lichtgestaltung von Norman Plathe-Narr, der es stets schafft, eine passende und dezente Atmosphäre zu erzeugen. Die Bremer Philharmoniker folgen William Kelley durch alle Nuancen der subtilen und komplexen Klangsprache von Peter Eötvös. Wahrlich ein großer Opernabend. Erschreckend allerdings, dass die Thematik aktueller denn je ist.

Sehen: Freitag, 14. April, 19.30 Uhr, Sonntag, 30. April, 18 Uhr, Großes Haus, Theater Bremen