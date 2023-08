Musikfest „Surprise“ eröffnet mit Mammal Hands

Von: Andreas Schnell

Die Band Mammal Hands spielte als Teil der „Surprise“-Reihe beim Musikfest Bremen. © Patric Leo

Die dreiteilige Reihe „Surprise“ des Musikfests Bremen ist Tradition geworden. In diesem Jahr machte das britische Trio Mammal Hands den Auftakt im BLG-Forum Überseestadt.

Bremen – Fest zum Programm des Musikfests Bremen, das bekanntlich vor allem ein Festival für die nach wie vor sogenannte Ernste Musik der vergangenen 500 Jahre ist, gehört die Reihe „Surprise“, zu Deutsch: Überraschung. Dort steht „musikalische Grenzüberschreitung“ auf dem Programm, Musik, die sich in „keine herkömmlichen Schubladen“ pressen lässt – soweit zumindest die Selbstverortung. Und wo Musik ihre Grenzen hat, ist immer auch ein wenig Sache des Standpunkts.

Das britische Trio Mammal Hands besteht aus Jordan Smart (Saxophon), seinem Bruder Nick Smart (Klavier) und Jesse Barrett (Schlagzeug) und hat auf mittlerweile fünf Alben einen Sound entwickelt, der unzweifelhaft im Jazz verwurzelt ist, aber offen ist für allerlei Folkloren, Elektronik und Minimal Music.

Aus kleinen musikalischen Einheiten schlug die Band große Bögen

In knapp eineinhalb Stunden entwickelten die drei im gut gefüllten BLG-Forum in der Bremer Überseestadt ihr Prinzip vor allem im letzten Drittel in spannungsgeladenen Steigerungen aus oft sehr kleinen musikalischen Einheiten. Mal waren es die repetitiven Patterns des Pianisten Nick Smart, mal die komplexen Rhythmen des exzellenten Schlagzeugers Jesse Barrett, aus denen heraus das Trio große Bögen schlug, die in eindrucksvoll geschlossenem Zusammenspiel ausgesponnen wurden.

Jordan Smart ist eher der Melodiker der Band, der in meist satten, weichen Tönen über dem Geflecht seiner Mitmusiker abhebt, ohne jemals frei zu spielen. So kommt die Musik dann auch in den ersten Stücken des Abends ab und an fast ein wenig zu schön daher, erinnert bisweilen an den gediegenen Sound nordischer ECM-Acts, bevor sich Mammal Hands dann freispielen, allerdings ohne je wirklich frei zu spielen.

Gelungene Eröffnung der „Surprise“-Reihe

Interessante Einsprengsel wie indische Tabla-Rhythmen, elektronisch bearbeitete Saxophon-Phrasen oder Anklänge an die Musik von Philip Glass setzen willkommene Akzente. Vor allem aber besticht die Fähigkeit der drei Musiker, aus dem jeweiligen Material immer wieder einen mitreißenden musikalischen Fluss zu schöpfen, dem – kleiner geschmäcklerischer Einwand – ab und an ein paar schärfere Akzente gut tun würden.

Eine gelungene Eröffnung der „Surprise“-Reihe, die am Donnerstag, 25. August, mit einem Konzert der Londoner Schlagzeugerin Jas Kayser und ihrer Band Chums zu Ende geht (BLG-Forum, 21 Uhr).

Weitere Termine: Musikfest Surprise II: Nordsno Ensemble, Mittwoch, 23. August, 21 Uhr, BLG-Forum Überseestadt Bremen