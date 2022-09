Fazil Says 5. Sinfonie beim Musikfest

Teilen

Moné Hattori und Nil Venditti bringen unter anderem Fazil Says 5. Sinfonie auf die Bühne der Bremer Glocke. © Hannes von der Fecht

Eine ganze besondere Premiere erwartete die Zuhörer beim Musikfest Bremen: Violinistin Moné Hattori und Dirigentin Nil Venditti präsentierten eine neue Komposition von Fazil Say

Bremen – Moné Hattori hat mit ihren 23 Jahren schon zahlreiche internationale Violinwettbewerbe gewonnen und gehört zu den besten Musikerinnen ihrer Generation. Die junge Dirigentin Nil Venditti ist ein Jahr jünger, hat ebenfalls schon zahlreiche Preise eingeheimst und schon einige namhafte Orchester geleitet, sodass der Weg zum Pult der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen nur konsequent ist. Sollte man noch erwähnen, dass die eine aus Japan kommt, die andere italienisch-türkische Wurzeln hat? In unserer globalen Welt sollte dies nicht bedeutsam sein, für die Musik sowieso nicht. Etwas anders liegt der Fall bei dem Pianisten und Komponisten Fazil Say, der als kritischer Geist stets auf seine türkischen Wurzeln verweist, vielleicht auch aus jenem Grund, weil er in der Türkei leider gravierende Repressalien erleben musste. Er ist ein so origineller wie pathetischer Komponist.

Exotisch angehauchte Komposition

Im großen Saal der Glocke kam nun seine 5. Sinfonie, ein Auftragswerk des Musikfestes, zur Uraufführung. Sie ist, wie eigentlich immer bei ihm, eine stimmungsvolle exotisch angehauchte Komposition mit additiven Rhythmen und Takten – wie zum Beispiel dem 15/8-Takt im freitonal sperrigen 1. Satz (Revolts and Longings), den versonnenen melodische Linien im 2. Satz (Elegy) und der akkordischen Rhythmik überwiegend im 11/8-Takt des 3. Satzes (Tree of Life). Kompositorisch ist es eine virtuose Synthese aus Jazz, Folklore, Béla Bartók und Igor Strawinsky, die die Musizierfreudigkeit und das Temperament der Instrumentalisten in bestem Licht erschienen ließ, aber keine leichte Aufgabe für Nil Vendetti. Subtil näherte sie sich dieser Sinfonie und konnte mit einem fundierten Verständnis für musikalische Zusammenhänge den vordergründigen naiven und affirmativen Charakter dieses Werkes relativieren.

Mit einer generös freimütigen Dirigierhaltung ließ Vendetti, die eingangs zu hörende Ouvertüre aus „La scala di seta“ von Gioacchino Rossini zu einem Ereignis werden, das den Zuhörern ebenso wie den Orchestermusikerinnen und -musikern sichtbar viel Spaß machte. Absoluter Höhepunkt des Abends war dann aber Tschaikowskys Violinkonzert D-Dur op. 35. Nicht nur Solistin Hattori und Dirigentin Vendetti schienen sich musikalisch bestens zu verstehen, auch Tschaikowskys feine Nahtstellen zwischen Solistin und Orchester sowie den einzelnen Instrumentengruppen ließ Vendetti fließend ausspielen.

Ungeheure Anforderungen

Hattori verzahnte derweil mit satter, sicherer und wandlungsfähiger Tongebung die Sicht der Dirigentin auf das Violinkonzert. Sie meisterte die ungeheuren Anforderungen dieses emotionsgeladenen Konzertes, das voller technischer Tücken steckt, treiben mühelos. Dabei kam exzellent zum Ausdruck, wie sich Tschaikowsky im Frühling 1878 fühlen musste als er gerade eine schwere Depression überwunden hatte. Wie im Rausch arbeitete er an seinem Violinkonzert D-Dur, das die vom Komponisten neu gefundene Lebensfreude ausdrücken sollte.

Von Michael Pitz-Grewenig