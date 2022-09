Musikfest Bremen: Mehr als nur Klassik mit Brandee Younger

Von: Ulla Heyne

Brandee Younger © heyne

Jazz-Harfinistin Brandee Younger gibt sich ein zweites Mal in kurzer Zeit in Bremen ein Stelldichein.

„Dreimal ist Bremer Recht“ – auch der dritte Abend des Bremer Musikfests in der Überseestadt stand wie die ersten beiden Konzerte der Reihe „Surprise“ im Zeichen des Jazztrios. Der Zusatz „klassisch“ verbietet sich allerdings, hatte bis jetzt doch jede Formation ungewöhnliche bis genreübergreifende Instrumentierungen im Gepäck: die Kanadier von „Misc“ reichlich Elektronik, der vom niederländischen Rembrandt Trio begleitete Iraner Kayhan Kalhor eine Kamantsche – und am Donnerstag drängte sich der Begriff „Klassik“ nur insofern auf, als dass die Konzertharfe eigentlich eher hier beheimatet ist als im Jazz.

In der Klassik verortet war auch Brandee Younger als Musikschülerin – bis ihr Vater eine Scheibe von Alice Coltrane mit nach Hause gebracht habe – „den Rest der Geschichte kennt ihr“, erzählt die sympathische New Yorkerin. Bereits zum zweiten Mal innerhalb kürzester Zeit gastiert sie am letzten Abend ihrer Tournee mit Drummer Allan Mednard und dem Bassisten Rahsaan Carter in Deutschland, und wieder in Bremen. Im April durfte man sie im Metropol Theater erleben, wo die im Vorjahr für den Deutschen Jazz Preis Nominierte die diesjährigen Verleihungen musikalisch umrahmte.

Ihrem frühen Vorbild setzt die 38-Jährige mit gleich mehreren Covern ein musikalisches Denkmal. Aber auch viele eigene Stücke, vor allem von ihrem jüngsten, nach eigener Aussage persönlichsten Album „Somewhere different“, sind zu hören. Wie „Love and Struggle“, das in gleich mehrfacher Hinsicht die Dualität des Titels realisiert: in einem Moment lyrische Kontemplation, schlägt die pure Romantik in hektisches Uptempo um, umgesetzt auch durch Harfe und Bass, die sich als Soloinstrumente abwechseln. Im zweiteiligen „Unrest“ thematisiert sie die Proteste, die sie im Sommer 2020 während des Shutdowns vor ihrem New Yorker Fenster beobachtete. Erscheinen die Unruhen im Duktus der Harfe eher als unsicherer Schwebezustand denn als Krawall, ändert sich dies spätestens mit dem entfesselten Drumsolo im zweiten Teil; Mednard liefert im fulminanten, extensiven Solo den Herzschlag zum Aufruhr.

So faszinierend und facettenreich sich sein Spiel auch ausnimmt: Leider lässt die Aussteuerung der Hi-Hats Youngers Improvisationen im zweiten Teil des Konzerts oft nur noch erahnen. Schade, schafft die Grenzgängerin es doch, die Charakteristika der Harfe mit perligen Glissandi und Arpeggi mit den Elementen des Jazz zu verbinden – wobei der rhythmisierte Unterbau aus Bass und Schlagwerk als Kontrast ungemein bereichert. Nicht immer tragen die Improvisationen über die gesamte Länge des Stücks – beim funkig-poppigen, mit E-Bass begleiteten „Tickled Pink, einer Hommage an die Großmutter, funktioniert´s.

So tritt Younger, die schon mit Jack DeJohnette, Charlie Haden und Bill Lee konzertierte, auch an diesem Abend eindrucksvoll den Beweis an, dass die Konzertharfe versatil einsatzbar ist, nicht nur in der Melodieführung, sondern auch hart anschlagen als Begleitung. Bremen ist nicht New York – „da wird selten eine Zugabe verlangt“, stellt Younger fest. Hier schon, und so kommen die Zuhörer in den Genuss eines Tangos, der ein weiteres Mal beweist: Mit der Harfe geht mehr als nur Klassik.