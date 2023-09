Musikfest: Alles von der Liebe bei „Miracolo d‘amore“

Christina Pluhar stellte das Programm „Miracolo d'amore“ zusammen. © M. Novak

Christina Pluhar hat mit ihrem Ensemble „L‘Arpeggiata“ erneut ein ungewöhnliches Programm auf die Bühne des Musikfests gebracht.

Bremen – Die österreichische, in Paris lebende Lautenistin und Barockgitarristin Christina Pluhar zählt seit vielen Jahren zu den Gästen des Musikfestes – ohne sie wäre es gar nicht mehr denkbar. In viel bejubelten Konzerten beeindruckt ihr 2000 gegründetes Ensemble „L’Arpeggiata“ nicht nur mit fabelhaft vitalen Interpretationen in der historischen Aufführungspraxis, sondern auch Pluhar selbst mit ihren Forschungen und ungewöhnlich zusammengestellten Programmen.

So gelingt es ihr nahezu immer, aus nebeneinander gespielten Arien und Instrumentalstücken ein – fast kann man es so nennen – pausenloses Gesamtkunstwerk zu basteln, das vom ersten bis zum letzten Takt mitreißt und fasziniert.

So auch im diesjährigen Musikfest-Konzert mit dem Titel „Miracolo d’amore – da Venezia a Napoli“, in dem der rumänische Countertenor Valer Sabadus Arien aus italienischen Opern des 17. Jahrhunderts sang. Er präsentierte Musik von heute vergessenen Komponisten in der Nachfolge von Claudio Monteverdi, der am Anfang des Jahrhunderts die Oper erfunden hatte. Die Aspekte der Liebe, der Eifersucht, der Verzweiflung und der Komik dokumentierten bestens, wie in jener Zeit um die Darstellung der Affekte gerungen und Musik geschaffen wurde.

Countertenor Sabadus: Keine Spur von Anstrengung

Der 37-jährige Sabadus ist ein zu Recht mit Preisen überhäufter Sänger, der nicht nur alles kann, sondern auch mit seiner unfassbar schönen, variablen Stimme derart emotionale Stimmfärbungen produziert, dass es kaum Texte brauchte. Perfekt ist die Ausgeglichenheit seiner Register, und wenn er selbst sagt, es komme nur darauf an, die Stimme fließen zu lassen, dann ist das ebenso selbstverständlich wie auch nicht. Denn wie oft klingt der Countertenor künstlich und angestrengt? An diesem Abend jedoch jubeln Koloraturen ohne die geringste Spur von Anstrengung und ziehen geheimnisvolle Farben das Publikum in einen schwer zu beschreibenden Bann.

Es war aber nicht nur der Abend Sabadus’, sondern auch des amerikanischen Zinkspielers Doron David Sherwin, der an fast jedem Stück beteiligt war. Das ungemein schwer zu spielende alte Instrument beherrscht Sherwin mühelos, seine Wurzeln in Popmusik und Jazz ist sind an seiner rhythmischen Flexibilität und seiner Improvisationslust wunderbar zu erkennen. In diesem Stil ist auch die Wiedergabe der ganzen Gruppe einzuordnen: Vitaler Rhythmus und Biegsamkeit, dazu betörende Klangfarben – all das ist an diesem Abend wieder einmal in einzigartiger Art und Weise von „L’Arpeggiata“ zu hören. Stehende Ovationen.