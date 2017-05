„Sammler der ersten Stunde“: Mütter, Kinder, Stillleben

Bremen - Von Radek Krolczyk. Gleich im ersten Ausstellungsaal ist ein Abbild des Wuppertaler Bankiers und Kunstsammlers August Freiherr von der Heydt (1851 bis 1929) zu sehen. Bernhard Hoetger hatte die Porträtbüste 1907 in Eichenholz angefertigt – im Auftrag von Heydts Frau Selma. Die Holzskulptur ist für Hoetgers Verhältnisse recht fein geraten. Der Maler und Bildhauer ist für seine kräftigen, groben, fast brachialen Darstellungen von Menschen und Tieren bekannt. Im Zentrum der Ausstellung „Sammler der ersten Stunde“, die im Paula-Modersohn-Becker-Museum gezeigt wird, steht ein bedeutendes Konvolut an Bildern, das von der Heydt 1909 erworben hatte.

Bei den Werken handelt es sich um insgesamt 28 Ölgemälde aus dem Spätwerk der zu diesem Zeitpunkt bereits verstorbenen Bremer Künstlerin Paula Modersohn-Becker (1876 bis 1907). Hoetger hatte den Mäzen auf ihr Werk aufmerksam gemacht. Von der Heydt hatte zahlreiche Werke von Künstlern der klassischen Moderne zusammengetragen, darunter Paul Gauguin, Auguste Renoir, Pablo Picasso, Henri Matisse und Emil Nolde. Große Teile der Sammlung wurden bei einem Luftangriff auf Wuppertal 1944 zerstört. Die übrig gebliebenen Werke übergab der Sohn Eduard in den 60er-Jahren an das Städtische Museum Elberfeld, das daraufhin in Von-der-Heydt-Museum umbenannt wurde.

Ein anderer großer Sammler von Modersohn-Becker war der erzreaktionäre Kaffeehändler Ludwig Roselius, der bei Hoetger den Bau der Bremer Böttcherstraße in Auftrag gab. Dessen Sammlung bildet heute den Grundstock des Modersohn-Becker-Museums. Bilder der Sammlungen von Roselius und von der Heydt werden nun gemeinsam gezeigt. Eine Kooperation, die es möglich mache, die beträchtliche Anzahl von insgesamt 35 Hauptwerken der Malerin zeigen zu können, heißt es im Begleittext zur Schau. Von den ehemals 28 Werken der Wuppertaler Sammlung haben 17 den Krieg überlebt und sind in der Böttcherstraße zu sehen. Darunter finden sich die für die expressionistische Malerin typischen Motive: halb nackte Mütter, nackte Kinder, Stillleben.

„Sitzende Mädchenakt mit Blumenvase“ populär

Ein besonders populäres Motiv ist der „Sitzende Mädchenakt mit Blumenvase“, den Modersohn-Becker 1907 fertiggestellt hatte. Das darauf abgebildete Mädchen sitzt in einer seltsamen grün-bläulichen Umgebung, die Farben wirken so, als spielte sich die Szene im Freien, im Mondschein ab. Mehrere mit Blumen versehene Vasen, vor allem aber ein roter Vorhang am Rand, weisen jedoch auf einen Innenraum hin. Verwunschen wirkt die Szene dennoch, nicht zuletzt durch die Krone und die Halskette, die das Kind trägt.

Manche der verlorenen Bilder der Wuppertaler Sammlung waren schwarz-weiß in Katalogen abgebildet. Den Vorlagen nach wurden für die Ausstellung Reproduktionen erstellt und zwischen die Originale gehängt. So etwa das mit „Komposition von drei weiblichen Figuren, in der Mitte ein Selbstbildnis“ von 1906 bis 1907. Die mittlere Figur ist halb nackt und schwanger. Eine Hängung an der man schnell erkennt: Modersohn-Becker hat ihre Motive gerne variiert. Genauso wie auch das „Selbstbildnis zum 6. Hochzeitstag“ aus der Bremer Sammlung – eines ihrer bekanntesten Werke.

Die Ausstellung ist bis noch zum 10. September zu sehen.